خبرگزاری کار ایران
کری الوصل برای استقلال در بازگشت برگشت (ویدیو)

الوصلی‌ها که در بازی رفت یک نتیجه اعجاب‌انگیز مقابل استقلال با برتری ۷ گله رقم زدند، با انتشار کلیپی و آهنگ ایرانی‌اش برای بازی برگشت خبرساز شدند.

به گزارش ایلنا، استقلال امشب در ورزشگاه شهر قدس میزبان الوصل امارات است؛ دیداری حساس که در آستانه آن باشگاه اماراتی با انتشار یک ویدیوی ابتکاری در صفحات رسمی خود در اینستاگرام و توییتر توجه زیادی را جلب کرده است. 

الوصل در بازی دیدار  رفت یک نتیجه اعجاب‌انگیز مقابل استقلال با برتری ۷ گله رقم زدند، با انتشار کلیپی و آهنگ ایرانی‌اش برای بازی برگشت خبرساز شدند.

علت انحراف ستون فقرات