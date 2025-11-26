پیام وزارت ورزش به کاروان «عاشقان ایران» پس از پایان المپیک ناشنوایان
وزارت ورزش و جوانان، در پیامی، تلاش کاروان عاشقان ایران در بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان در توکیو را ستود.
به گزارش ایلنا، وزارت ورزش و جوانان، در پیامی پس از پایان مسابقات المپیک ناشنوایان از تلاش کاروان عاشقان ایران در بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان در توکیو را ستود.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نتایج کاروان عاشقان ایران در بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان، برگرفته از برنامهریزی، آمادگی فنی و تلاش مداوم است.
کسب ۳۷ مدال و قرار گرفتن در جایگاه هفتم در جدول ردهبندی و پنجمی از حیث تعداد مدالها، تصویری روشن از مسیر ورزش ناشنوایان ارائه میکند؛ کاروانی که سکوتشان، فریاد توانایی و ارادهای است که در میدان رقابت شنیده میشود.
در این میان، سهم قابلتوجه بانوان در نتایج نهایی—اعم از مدالهای طلا، نقره و برنز—جایگاه اثرگذار آنان را در ساختار ورزش حرفهای کشور بارزتر ساخت.
این نتایج را به ورزشکاران، مربیان، مدیران و خانوادههای آنها تبریک میگوییم و از تلاش مجموعه فدراسیون ناشنوایان برای فراهمسازی شرایط حضور کاروان قدردانی میکنیم.
امید است این تجربه ارزشمند، زمینهساز گامهای دقیقتر و مؤثرتر در مسیر شناسایی نقاط ضعف و قوت و توسعه ورزش ناشنوایان باشد.