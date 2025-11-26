خبرگزاری کار ایران
اقدام عجیب بازیکنان کره شمالی: مشت زدن به جای دست دادن!

فدراسیون فوتبال ژاپن با ارسال نامه‌ای به فیفا، خواستار تحقیق فوری درباره رفتار عجیب بازیکنان کره شمالی شد.

به گزارش ایلنا، پیش از آغاز دیدار تیم‌های ژاپن و کره شمالی در جام جهانی زیر ۱۷ سال و هنگام دست دادن بازیکنان، چند بازیکن کره شمالی به جای دست دادن معمول، ضرباتی محکم به دست‌های بازیکنان ژاپن وارد کردند که این رفتار غیرعادی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بحث‌های فراوانی ایجاد کرد.

در پی این اتفاقات، فدراسیون فوتبال ژاپن رسماً به فیفا شکایت کرد و خواستار آغاز تحقیق فوری درباره حوادث غیرمعمول این دیدار شد.

نماینده اتحادیه فوتبال ژاپن به روزنامه «چونیچی» اعلام کرد که خواهان اتخاذ تصمیم شفاف از سوی فیفا درباره این رفتارها هستند، چرا که داوران در طول بازی هیچ اقدامی برای برخورد با این صحنه انجام ندادند.

لازم به ذکر است که این دیدار در نهایت با برتری ژاپن و صعود این تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی به پایان رسید.

