به گزارش ایلنا، در حالی که همه حواس‌ها به برگزاری مسابقات لیگ برتر در تهران و دیگر شهرهای بزرگ صنعتی معطوف شده از دیروز بحث شرایط برگزاری بازی پرسپولیس در قزوین هم به رسانه‌ها رسید. رقابت‌های فوتبال و فوتسال در استان تهران تا پایان هفته جاری لغو شده و هنوز با قاطعیت نمی‌توان گفت چه سرنوشتی در انتظار دیدار آسیایی استقلال و الوصل امارات است اما احتمال دارد پرسپولیس هم از بابت آلودگی هوا به دردسر بیفتد.

استان قزوین نیز این روزها به خاطر میزان آلاینده‌ها شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کند و بخشی از ساختار آموزشی این استان روز سه‌شنبه چهارم آذر غیر حضوری شد به همین خاطر شایعه شده که اگر در وضعیت جوی تغییری ایجاد نشود، شاید مسابقه روز جمعه پرسپولیس مقابل شمس‌آذر در قزوین نیز در خطر لغو قرار بگیرد. البته هنوز مدیران سازمان لیگ و ریاست هیأت فوتبال قزوین در این رابطه به طور صریح اظهارنظری نکرده‌اند.

ظاهراً روز پنجشنبه برای دقایقی باد در شهر قزوین وزیدن خواهد گرفت و نقشه‌های هواشناسی این نکته را نشان داده‌اند به همین خاطر عوامل برگزاری مسابقه فعلاً صبر می‌کنند تا ببینند وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. البته فعلاً هر دو تیم مشغول تمرین هستند و به رغم آلودگی هوا، چاره‌ای جز تداوم تمرینات ندارند.

