دیدار جالب رونالدو با سرمربی سابق سپاهان
النصر عربستان در یک بازی دوستانه به مصاف الوحده امارات می‌رود.

به گزارش ایلنا، منابع نزدیک به باشگاه اعلام کرده‌اند که اردوی النصر از هفتم تا یازدهم دسامبر در پایتخت امارات برگزار می‌شود؛ دوره‌ای که هم‌زمان با حضور تیم ملی عربستان در جام عرب «فیفا» در قطر است. طبق برنامه، النصر یک دیدار دوستانه برابر الوحده امارات در زمین این تیم برگزار خواهد کرد. این اردو در غیاب شش بازیکن ملی‌پوش النصر برگزار می‌شود؛ نواف العقیدی، نواف بوشل، عبدالإله العمری، ایمن یحیی، عبدالله الخیبری و راغد النجار که همگی به اردوی تیم ملی عربستان ملحق شده‌اند.

النصر پیش از آغاز اردوی ابوظبی، چهارشنبه در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف استقلال دوشنبه می‌رود. پس از این مسابقه، ژرژ ژسوس چند روز استراحت برای بازیکنان در نظر می‌گیرد و سپس برنامه تمرینی تیم در امارات آغاز خواهد شد. النصر در لیگ روشن عربستان با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و فاصله‌ای چهار امتیازی با تیم دوم جدول دارد.

این تیم همچنین در لیگ قهرمانان آسیا، پیش از بازی امروز، با کسب حداکثر امتیاز در صدر گروه چهارم قرار گرفته است. با تعطیلی ۲۸ روزه مسابقات داخلی، النصر اولین بازی خود پس از وقفه را ۲۱ دسامبر و در هفته دهم لیگ مقابل النجمه برگزار خواهد کرد.

نکته جالب اینکه این بازی تقابل بین کریستیانو رونالدو و ژوزه مورایس خواهد بود. آنها در تیم رئال مادرید و زمان سرمربیگری مورینیو، با یکدیگر همکاری داشتند و مورایس دستیار مورینیو بود و حالا تقابل آنها در یک مسابقه دوستانه جالب توجه خواهد بود.

