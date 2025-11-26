صعود سریع تیم مورایس به دور حذفی نخبگان

به گزارش ایلنا، در پایان هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، تکلیف دو تیم صعودکننده به مرحله یک‌هشتم نهایی روشن شد؛ الهلال عربستان و الوحده امارات زودتر از همه بلیت مرحله حذفی را قطعی کردند و حالا سه هفته پایانی برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد.

الوحده نخستین تیمی بود که صعود خود را تثبیت کرد. شاگردان ژوزه مورایس با ثبت پیروزی ارزشمند مقابل السد و رسیدن به ۱۳ امتیاز، از جمع تعقیب‌کنندگان فاصله گرفتند و با اختلاف مطمئن، حضورشان در جمع هشت تیم برتر منطقه غرب را نهایی کردند. تیم اماراتی در این فصل نشان داده ساختار تاکتیکی منسجمی دارد و همین ثبات، مسیر صعود را برایشان هموار کرده است.

ساعات بعد، الهلال نیز نام خود را در جمع تیم‌های مرحله حذفی نوشت. پیروزی پرگل مقابل الشرطه، پنجمین برد متوالی تیم سیمونه اینزاگی بود؛ نتیجه‌ای که الهلال را با ۱۵ امتیاز و کسب کامل امتیازات ممکن، به‌عنوان مقتدرترین تیم مسابقات تا این لحظه معرفی می‌کند. آبی‌های ریاض نه تنها صعود را قطعی کردند، بلکه شانس بسیار بالایی برای پایان مرحله گروهی در صدر جدول کلی غرب دارند.

اهمیت این صعودهای زودهنگام زمانی مشخص می‌شود که بدانیم رقابت برای شش سهمیه باقی‌مانده میان چند تیم قدرتمند جریان دارد و بسیاری از مدعیان هنوز درگیر بازی‌های رودررو هستند. اما الهلال و الوحده، با فاصله‌ای قابل‌توجه نسبت به تعقیب‌کنندگان، زودتر از دیگران خود را از این فشار خارج کردند.

در حالی که الهلال و الوحده بدون استرس به آینده نگاه می‌کنند، رقابت اصلی تازه برای تیم‌های دیگر آغاز شده است؛ جایی که فاصله‌ها اندک است و هر امتیاز می‌تواند سرنوشت صعود یا حذف را تعیین کند. فعلا از بین تیمهای عربستانی الاهلی 10 امتیازی است و الاتحاد تنها 6 امتیاز دارد.

