رویکرد جالب اسکوچیچ در مورد مهدی ترابی

به گزارش ایلنا، تراکتور پرمهره‌ترین تیم فوتبال ایران محسوب می‌شود که بعد از گذر از سه پنجره نقل و انتقالات با دراگان اسکوچیچ، حالا 20 بازیکن طراز اول را در اختیار دارد و برای فصل طولانی و طاقت‌فرسا با حداقل 40 مسابقه، آماده شده است. جایی که آنها 30 بازی لیگ، 8 دیدار لیگ نخبگان، 1 مسابقه سوپرجام و 1 جدال جام حذفی را در پیش دارند و در صورت صعود از آسیا و حذفی، این تعداد می‌تواند به 50 مسابقه هم افزایش پیدا کند.

البته فصل گذشته اسکوچیچ با 11 بازیکن تیمش را به عنوان قهرمانی رساند و عملا تمایلی به استفاده از بازیکنان ذخیره نشان نمی‌داد تا این تئوری ایجاد شود که او در فصل جاری هم با همین متد کار را پیش خواهد برد اما به نظر، سرمربی قرمزهای تبریزی مسیر دیگری را برای خود انتخاب کرده و قصد دارد عمق اسکواد خود را به صورت واقعی نشان دهد.

به عنوان مثال در بازی با نسف قارشی، در حالی که همه انتظار داشتند مهدی ترابی در ترکیب اصلی قرار بگیرد اما اسکو لوژکیا را در ارنج اصلی جای داد تا تیمش دوباره 4-3-3 بازی کند. ترابی هم در دقایق پایانی وارد زمین شد و برای چند دقیقه فرصت بازی به دست آورد و تا آستانه ثبت پاس گل هم پیش رفت.

با این حال اسکوچیچ علت نیمکت نشینی ترابی را محافظت از او عنوان کرده است: «تعدادی از بازیکنان غایب بودند که با اضافه شدن آن‌ها، تیم بهتر خواهد شد. امروز روی محمد نادری ریسک نکردیم چون به تازگی از مصدومیت بازگشته و ایگور پوستونسکی را نیز نداریم. همچنین خواستم مراقب مهدی ترابی هم باشم چون تعداد بازی‌های زیادی پیش رو داریم.»

ترابی در بازی با آلومینیوم با کشیدگی شدید همسترینگ مواجه شد و این موضوع باعث شده تا اسکوچیچ کم کم این بازیکن را وارد ترکیبش کند و ریسک نکند چرا که ترابی بازیکنی ارزشمند در پازل تاکتیکی قرمزهای تبریز محسوب می‌شود و اسکو با نهایت وسواس قصد بازگرداندن این بازیکن را دارد.

