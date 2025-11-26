خبرگزاری کار ایران
جام جهانی فوتسال زنان؛ شجاعت، جسارت و اعتماد به نفس در تیم ملی
دومین بازی ما مقابل پاناماست، نمایش مقابل برزیل تحسین‌برانگیز بود اما در این مرحله هنوز ۶ امتیاز دست‌نخورده باقی مانده است...

به گزارش ایلنا، کسانی که نخستین بازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در جام جهانی مقابل برزیل را ندیدند و فقط نتیجه‌ ۴-۱ را در خبرها خواندند، احتمالاً منتقدان مناسبی برای تحلیل این مسابقه نیستند.

دیداری که تنها یک بازی فوتسال نبود، بلکه نشانه‌ای از شجاعت، جسارت و اعتماد به نفس بود. اشک‌های مهسا کمالی، زننده تک‌گل ایران مقابل برزیلِ باشکوه، شاید بهترین تصویر برای تلاشی ۳۰ دقیقه‌ای با تمام وجود مبارزه کردن، نترسیدن و پا پس نکشیدن باشد.

شیردختران فوتسال ما نشانه‌های امید، تحول و اعتمادند. کسانی که مسیر ناهموار شهرهای خود را تا قلب سالن‌های جام جهانی هموار کردند، توانستند اعتماد خانواده‌های‌شان را به دست بیاورند، در لیگ بدرخشند، به لیست نهایی سرمربی فکور و سخت‌گیری چون «شهرزاد مظفر» برسند و حالا با پیراهن مقدس ایران به میدان بروند.

دومین بازی ما مقابل پاناماست، نمایش مقابل برزیل تحسین‌برانگیز بود اما در این مرحله هنوز ۶ امتیاز دست‌نخورده باقی مانده؛ مقابل پانامای نوظهور و ایتالیای پرقدرت. با این دخترها حق داریم رویا ببافیم، به پیروزی فکر کنیم، به صعود…

