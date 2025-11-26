به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از برگزاری جلسه تئوری با هدایت شهرزاد مظفر، وارد زمین تمرین شدند و برنامه گرم‌کردن خود را با انرژی و تمرکز بالا آغاز کردند.

این تمرین که در سالن ورزشی محل اقامت تیم برگزار شد، با هدف آماده‌سازی بدن بازیکنان برای ورود به فازهای بعدی تمرینات انجام گرفت.

در ابتدای تمرین، ملی‌پوشان زیر نظر مربی بدنساز، ۱۵ دقیقه حرکات کششی، باز کردن عضلات، دوهای کوتاه و تمرینات سرعتی انجام دادند.

تمرین کوتاه صبح امروز ادامه روند آماده‌سازی تیم برای دیداربرابر پاناما است.

انتهای پیام/