جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ بانوان - فیلیپین
جلسه تئوری مظفر پیش از رویارویی با پاناما برگزار شد
کادر فنی تیم ملی فوتسال صبح امروز در نشستی آخرین نکاتی که بازیکنان باید در دیدار برابر پاناما را انجام دهند، مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه، کادر فنی با مرور کامل فیلم بازی ایران و برزیل، نکات فنی و تاکتیکی مسابقه نخست را برای بازیکنان تشریح کرد.
مربیان با نمایش صحنههای کلیدی مسابقه، به مواردی همچون نحوه پرس، بازگشتهای دفاعی، پوشش در انتقالها، و دقت در ضربات آخر پرداختند و نقاطی که باید در دیدارهای آینده اصلاح شود را یادآور شدند.
در ادامه، بخشهایی از بازیهای اخیر پاناما به نمایش گذاشته شد.
مظفر به همراه محمودی و مهاجرانی با تحلیل جزئیات فنی پاناما، ساختار دفاعی، شیوه حمله، بازیکنان کلیدی و الگوهای ثابت این تیم را برای ملیپوشان تشریح کردند تا بازیکنان شناخت دقیقتری از حریف پیشرو داشته باشند.