جلسه تئوری مظفر پیش از رویارویی با پاناما برگزار شد

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه، کادر فنی با مرور کامل فیلم بازی ایران و برزیل، نکات فنی و تاکتیکی مسابقه نخست را برای بازیکنان تشریح کرد.

مربیان با نمایش صحنه‌های کلیدی مسابقه، به مواردی همچون نحوه پرس، بازگشت‌های دفاعی، پوشش در انتقال‌ها، و دقت در ضربات آخر پرداختند و نقاطی که باید در دیدارهای آینده اصلاح شود را یادآور شدند.

در ادامه، بخش‌هایی از بازی‌های اخیر پاناما به نمایش گذاشته شد.

مظفر به همراه محمودی و مهاجرانی با تحلیل جزئیات فنی پاناما، ساختار دفاعی، شیوه حمله، بازیکنان کلیدی و الگوهای ثابت این تیم را برای ملی‌پوشان تشریح کردند تا بازیکنان شناخت دقیق‌تری از حریف پیش‌رو داشته باشند.

