بازتاب عملکرد درخشان نمایندگان ایران توسط اتحادیه جهانی کشتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی،‌ اتحادیه جهانی کشتی با درج تصاویری از طلایی های ایران در این مسابقات گزارشی از عملکرد کشتی گیران کشورمان در این مسابقات که در مقابل عنوان داران جهان به پیروزی رسیدند،‌ داد.

سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارش خود عملکرد کشتی گیران مدال آور کشورمان از جمله سعید اسماعیلی، محمدهادی ساروی، غلامرضا فرخی،‌ فردین هدایتی، امیرحسین زارع، رحمان عموزاد،‌ یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا را ستود.

