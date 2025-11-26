تغییر یک پست کلیدی
ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوصل امارات
سرمربی استقلال در آستانه دیدار حساس لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوصل، قصد دارد با تمام قوای خود به میدان برود تا شکست بازی رفت را جبران کند.
به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی به مصاف الوصل امارات میرود که هدف اصلی کادر فنی و بازیکنان، بازسازی اعتبار آسیبدیده تیم پس از شکست سنگین در بازی رفت است.
اگرچه نتیجه این مسابقه مستقیماً صعود استقلال را تضمین نمیکند و آبیها در هر صورت نیازمند پیروزی در هفته پایانی مقابل المحرق بحرین هستند، اما کسب امتیاز از الوصل میتواند شرایط صعود را آسانتر کند. در صورت شکست مقابل الوصل، استقلال برای صعود باید المحرق را با اختلاف دو گل یا بیشتر شکست دهد.
بر همین اساس، ریکاردو ساپینتو تصمیم گرفته تا در این نبرد حیاتی از تمام نفرات اصلی و آماده خود استفاده کند و هیچ ریسکی را در رابطه با سرنوشت تیم نپذیرد.
بازگشت پرفشار به ترکیب اصلی
درون دروازه آنتونیو آدان سنگربان اسپانیایی آبیها قرار میگیرد. با وجود تحمل فشار بالا در روزهای اخیر، ساپینتو همچنان به تجربه او اعتماد دارد تا حبیب فرعباسی زمان کافی برای ریکاوری کامل مصدومیت و آمادگی برای دو مسابقه دشوار آتی مقابل فولاد و پرسپولیس را داشته باشد.
در خط دفاعی، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی، که به مهرهای قابل اتکا تبدیل شده و انسجام خط دفاعی را افزایش داده، دوباره در کنار سامان فلاح قرار میگیرد.
در کنارهها، صالح حردانی که به دلیل خستگی ناشی از بازگشت از اردوی تیم ملی در جام حذفی نیمکتنشین بود، به ترکیب اصلی دفاع راست باز میگردد. همچنین حسین گودرزی، که در بازی قبلی در نیمه دوم وارد زمین شد، از ابتدا در سمت چپ دفاعی بازی خواهد کرد.
مرکز میدان و ستارههای هجومی
در میانه زمین، امیرمحمد رزاقینیا که یکی از کشفیات بزرگ استقلال در این فصل بوده، بار دیگر در پست هافبک دفاعی ایفای نقش خواهد کرد تا کنترل نبض بازی را بر عهده بگیرد. دیدیه اندونگ، هافبک گابنی، نیز مأموریت دارد تا مرکز زمین را تقویت کرده و حملات حریف را خنثی کند. اندونگ برای جبران عملکرد ضعیف خود در بازی رفت، مسئولیت سنگینی در این دیدار دارد.
یاسر آسانی که در بازی جام حذفی مقابل پادیاب دو گل حساس به ثمر رساند، یکی از امیدهای اصلی گلزنی استقلال در فاز تهاجمی است. مهران احمدی، که در نشست خبری قبل از بازی شرکت کرده بود، نیز یکی از گزینههای جدی در سمت راست خط هجومی محسوب میشود.
جانشین کوشکی
بزرگترین چالش ساپینتو، یافتن جانشین مناسب برای علیرضا کوشکی محروم در پست وینگر چپ است. دو گزینه اصلی کادر فنی منیر الحدادی و اسماعیل قلی زاده هستند.
انتخاب قلیزاده احتمالاً منجر به نیمکتنشینی یکی از دو بازیکن مهم یعنی مهران احمدی یا منیر الحدادی خواهد شد. در خط حمله نیز، سعید سحرخیزان مهاجم جوان تیم، وظیفه تحت فشار قرار دادن خط دفاعی الوصل و بهرهگیری از فرصتهای گلزنی را بر عهده خواهد داشت.
ترکیب احتمالی استقلال:
آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی (یا اسماعیل قلیزاده)، مهران احمدی، سعید سحرخیزان.