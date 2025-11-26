مربی مطرح کشتی برنده جایزه یک عمر دستاورد مربیگری شد
مربی میخایین لوپز جایزه یک عمر دستاورد مربیگری را از کمیته بین المللی المپیک IOC دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اتحادیه جهانی کشتی، رائول تروخیلو دیاز، مربی برجسته کشتی فرنگی، روز دوشنبه در مراسمی ویژه در خانه المپیک در لوزان سوئیس، جایزه ارزشمند «یک عمر دستاورد مربیان کمیته بینالمللی المپیک (IOC)» را دریافت کرد.
کریستی کاونتری، رئیس کمیته بینالمللی المپیک و سرگی بوبکا، رئیس کمیسیون همراهان ورزشکاران IOC، این جایزه را به تورخیلو دیاز اهدا کردند.
۵۲ سال تلاش برای اعتلای کشتی کوبا
توریلو دیاز با بیش از ۵۲ سال سابقه مربیگری، یکی از ستونهای اصلی موفقیتهای تاریخی کوبا در کشتی فرنگی به شمار میرود. او در پنج دوره بازیهای المپیک هدایت تیمهای ملی کوبا و پرتغال را بر عهده داشته و نقش مهمی در تبدیل کوبا به یکی از قدرتهای بلامنازع کشتی جهان ایفا کرده است.
این مربی بااخلاق در مراسم دریافت جایزه گفت: از دریافت این تقدیر فوقالعاده بسیار مفتخرم. از کمیته بینالمللی المپیک، ورزشکارانی که طی ۵۰ سال افتخار مربیگریشان را داشتم، سایر مربیان و همه کسانی که پشت صحنه برای این ورزش تلاش کردند، تشکر میکنم. همچنین از اتحادیه جهانی کشتی و بهویژه از خانوادهام که همواره کنارم بودهاند، قدردانی میکنم.
قهرمانان بزرگ زیر نظر او
تروخیلو دیاز مربی ستارههایی بوده است که نامشان در تاریخ کشتی ماندگار شده است؛ از جمله:
میاین لوپز، اسطوره پنجطلایی المپیک و تنها ورزشکار تاریخ که پنج مدال طلای متوالی المپیک را در یک رشته به دست آورده است.
اسماعیل بوررو، قهرمان المپیک ریو ۲۰۱۶
لوئیس اورتا، قهرمان وزن ۶۰ کیلوگرم المپیک توکیو ۲۰۲۰
او همچنین مقالات علمی متعددی در حوزه آموزش و علم تمرین کشتی منتشر کرده و بهعنوان مربی اعزامی اتحادیه جهانی کشتی، سهم مهمی در آموزش مربیان و پرورش نسلهای جدید در آمریکای لاتین داشته است.