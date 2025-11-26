چلسی فاتج جدال بزرگ هفته/شکست منچسترسیتی در شب پیروزی یوونتوس و دورتموند

به گزارش ایلنا، شب نخست رقابت‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 در حالی با برگزاری 7 دیدار همزمان از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) به پایان رسید که در مهمترین بازی؛ چلسی، بارسلونا را شکست داد.

در این دیدار که به میزبانی چلسی و در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن برگزار شد؛ شاگردان مارسکا از شب بسیار بد بارسلونا بهترین استفاده را کرده و میهمان خود را با شکست 3 بر صفر بدرقه کردند.

برای شیرهای لندن در این مسابقه؛ ژول کونده (27-گل‌به‌خودی)، استوائو (55) و لیام دلَپ (73) گلزنی کردند. یک گل چلسی در دقیقه 24 که توسط انزو فرناندس زده شد نیز از سوی VAR مردود اعلام شد.

همچنین در این بازی؛ رونالد آرائوخو مدافع بارسلونا با دریافت کارت زرد دوم و قرمز در دقیقه 44 از زمین مسابقه اخراج شد.

در بازی همزمان؛ منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی خود، اتحاد میزبان بایرلورکوزن بود و در سرانجامی دور از ذهن با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.

الکس گریمالدو (23) و پاتریک شیک (54) برای لورکوزن در این دیدار گلزنی کردند.

در دیگر بازی؛ یوونتوس در خانه بودو گیلمت به پیروزی دراماتیک 3 بر 2 رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که پس از گل‌های لوئیس اوپندا (48) و وستون مک‌کنی (59) بیانکونری گل برتری را در دقیقه 1+90 توسط جاناتان دیوید وارد دروازه میزبان خود کرد.

گل میرتی در دقیقه 54 و به سود بانوی پیر نیز توسط VAR رد شد.

همچنین دورتموند نیز در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک میزبان ویارئال 10 نفره بود و میهمان خود را با نتیجه 4 بر صفر شکست داد.

سرهو گیراسی (2+45 و 54)، کریم آدیمی (59) و دنیل اسونسون (5+90) برای زنبورها گلزنی کردند. این در حالی است که گیراسی و فابیو سیلوا نیز دو پنالتی به ترتیب در دقایق 54 و 81 به سود دورتموند را هدر دادند.

ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونای شهر ناپل در شب پنجمین سالمرگ این اسطوره بی‌همتای تاریخ فوتبال؛ پذیرای دیدار ناپولی و قره‌باغ بود که شاگردان آنتونیو کونته این بازی خانگی را 2 بر صفر و با گل‌های اسکات مک‌تامینی (65) و مارکو جانکوویچ (72-گل به‌خودی) به سود خاتمه داده و این پیروزی را به مارادونا تقدیم کردند.

در دو بازی دیگر نیز نتایج به شرح زیر رقم خورد:

مارسی 2 - نیوکاسل یک

اسلاویاپراگ صفر - اتلتیک‌بیلبائو صفر

رقابت‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 امشب و با برگزاری 9 دیدار باقی مانده پیگیری خواهد شد.

