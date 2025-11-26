خبرگزاری کار ایران
جمشیدیان: برد مقابل الحسین شایسته بود و هنوز برای صعود امیدواریم
مدیر تیم فوتبال سپاهان پس از پیروزی برابر الحسین اردن، عملکرد تیم را شایسته برد دانست و با اشاره به بازگشت بازیکنان مصدوم و خارجی تأکید کرد که سپاهان همچنان برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا امیدوار است.

به گزارش ایلنا،  احمد جمشیدیان، مدیر تیم سپاهان، پس از پیروزی دو بر صفر این تیم مقابل الحسین اردن، نمایش شاگردان نویدکیا را قابل‌قبول توصیف کرد و گفت تیمش با آرامش و تمرکز بالا توانست نتیجه‌ای مطمئن کسب کند. او افزود: بازی خوبی ارائه کردیم و کاملاً مستحق این سه امتیاز بودیم. شاید زودتر هم می‌توانستیم به گل برسیم، اما در مجموع برد ارزشمندی بود. تنها ناراحتی ما از دست رفتن بازی آخال است، چون با آن نتیجه امروز صدرنشینی قطعی می‌شد، اما هنوز امیدواریم.

جمشیدیان در ادامه با اشاره به مرحله بعد لیگ قهرمانان توضیح داد که سپاهان برای رقابت با هر حریفی آماده خواهد بود: هدف ما این است که در لیگ و جام حذفی بهترین نتایج را بگیریم. تیم‌های احتمالی مرحله بعد همگی رقبای قدرتمندی هستند؛ النصر صعودش قطعی شده و سایر تیم‌ها هنوز مشخص نیستند، اما هدف ما صعود به مرحله بالاتر است.

او همچنین تأکید کرد که افزایش گزینه‌های ترکیب به بهبود عملکرد تیم کمک کرده است: چند هفته نخست را با تغییرات زیاد از دست دادیم. خوشبختانه حالا شرایط بهتر شده و امروز دیدیم که چند بازیکن خارجی همزمان در ترکیب بودند؛ اتفاقی که تنها یک بار در این فصل افتاده بود. بازیکنان جوانی مثل محمد عسکری و کمالی نیز شرایط خوبی پیدا کرده‌اند.

مدیر تیم سپاهان درباره وضعیت مصدومان گفت: آریا را از دست دادیم اما امین وضعیت بسیار خوبی دارد. میلاد و چند بازیکن دیگر نیز از بازی گذشته به آمادگی رسیده‌اند. مهدی هم از هفته آینده به تمرینات گروهی برمی‌گردد و امیدواریم از ابتدای نیم‌فصل دوم بتواند تیم را همراهی کند.

