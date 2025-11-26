یوسفی: عنوان بهترین بازیکن حاصل تلاش همه تیم بود
هافبک جوان سپاهان پس از پیروزی تیمش برابر الحسین اردن تأکید کرد موفقیت فردی او نتیجه تلاش جمعی بازیکنان است و افزود با سبک بازی رو به جلو برای رسیدن به جایگاه بهتر و حضور در جام جهانی تلاش میکند.
به گزارش ایلنا، آریا یوسفی، هافبک سپاهان، پس از برد دو بر صفر این تیم مقابل الحسین اردن، کسب عنوان بهترین بازیکن زمین را حاصل همکاری و همدلی اعضای تیم دانست. او در گفتوگویی پس از پایان مسابقه اظهار کرد این جایزه هرچند شخصی است، اما عملکرد گروهی بازیکنان زمینه رسیدن به آن را فراهم کرده است.
یوسفی درباره گلزنی در این دیدار توضیح داد که مهاجمان تیم همواره برای باز کردن دروازه حریف تلاش میکنند، اما در فوتبال همیشه امکان تبدیل تمامی موقعیتها به گل وجود ندارد.
او با اشاره به سبک بازی خود، گفت که همواره رویکردی تهاجمی دارد و تمرکز او بر کمک به بهبود شرایط تیم است. به گفته یوسفی، هدف اصلیاش ارائه عملکردی مستمر و قابلقبول در مسیر رسیدن به رویاهای بزرگتر از جمله حضور در جام جهانی است.
این بازیکن جوان در پایان تأکید کرد فوتبال موقعیتهای زیادی را پیش روی بازیکن قرار میدهد و مهم آن است که بتوان در زمان مناسب از فرصتها بهترین استفاده را کرد.