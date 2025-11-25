خبرگزاری کار ایران
نویدکیا پس از پیروزی مقابل الحسین: برای صدرنشینی ریسک کردیم

نویدکیا پس از پیروزی مقابل الحسین: برای صدرنشینی ریسک کردیم
سرمربی سپاهان پس از برد دو بر صفر تیمش برابر الحسین اردن در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم، با اشاره به نمایش تهاجمی شاگردانش تأکید کرد که برای حفظ شانس صدرنشینی ناچار به ریسک بوده‌اند و تصمیم‌های فنی در جریان مسابقه اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال سپاهان ایران سه‌شنبه شب در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم موفق شد الحسین اردن را با نتیجه دو بر صفر در ورزشگاه نقش‌جهان پشت سر بگذارد. محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، در نشست خبری پس از این دیدار ضمن تسلیت درگذشت یکی از هواداران قدیمی باشگاه، از همراهی تماشاگران تیمش قدردانی کرد و کیفیت فنی حریف اردنی را قابل‌توجه دانست.

او با اشاره به روند بازی توضیح داد: ریتم مسابقه به شکلی بود که تماشاگران همواره احساس می‌کردند امکان گلزنی وجود دارد و این سبک بازی را می‌پسندد. تقابل با الحسین از نظر جذابیت به دیدارهای این تیم با تراکتور و پرسپولیس شباهت داشت؛ تیم‌هایی که میل به بازی هجومی دارند و تنها به دنبال بسته نگه داشتن دروازه خود نیستند.

نویدکیا درباره تصمیم‌های فنی تیمش گفت: تعویض‌ها بر اساس شرایط لحظه‌ای بازی انجام شد و برنامه از پیش‌تعیین‌شده‌ای وجود نداشت، اما این تغییرات در عملکرد تیم تأثیر مثبت گذاشت و با ورود بردبار، نظم بیشتری در میانه میدان شکل گرفت.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دیدار ازدست‌رفته مقابل آخال اشاره کرد و گفت: آن نتیجه همچنان برای تیم حسرت‌برانگیز است و می‌تواند در مسیر رقابت برای صدرنشینی اثرگذار باشد. سرمربی سپاهان همچنین یادآور شد که پیش از شروع رقابت‌ها عدم استفاده از VAR اعلام شده بود و اکنون نمی‌توان به آن معترض بود، هرچند وجود این سیستم می‌توانست آرامش بیشتری به هر دو تیم بدهد.

نویدکیا در ادامه افزود:  سپاهان برای افزایش احتمال صدرنشینی نیاز به زدن گل دوم داشت و همین موضوع باعث شد تیمش در دقایقی از بازی ریسک بیشتری کند. وی همچنین از نخستین حضور علی کمالی در رقابت‌های آسیایی یاد کرد و گفت به این بازیکن جوان اعتقاد دارد و انتظار دارد از فرصت‌های پیش‌رو نهایت استفاده را ببرد.

آریا یوسفی، بازیکن برگزیده این دیدار، نیز پس از پایان مسابقه اظهار کرد عملکرد تیمی سپاهان در این بازی قابل‌قبول بوده و عنوان بهترین بازیکن می‌توانست به هر یک از هم‌تیمی‌هایش برسد. او تأکید کرد سبک بازی‌اش همواره رو به جلوست و نخست موفقیت تیم برای او اهمیت دارد و در سال جام‌جهانی تلاش می‌کند توانایی‌هایش را بهتر نشان دهد.

 

