آمار AFC؛ برتری کامل سپاهان در پیروزی دو گله برابر الحسین
سپاهان ایران در پنجمین هفته لیگ قهرمانان آسیا ۲ با پیروزی برابر الحسین اردن، آمار قاطعی از خود به جا گذاشت و در اغلب شاخصهای فنی برتری محسوسی داشت.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای سپاهان ایران و الحسین اردن از ساعت ۱۹:۳۰ روز سهشنبه، چهارم آذرماه برگزار شد که شاگردان محرم نویدکیا با ارائه نمایشی برتر، به پیروزی ۲ بر صفر دست یافتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از پایان مسابقه، آمار و ارقام این بازی را منتشر کرد که نشاندهنده تسلط سپاهان بر جریان مسابقه است.
در بخش مالکیت توپ، سپاهان با ۵۶.۴ درصد کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت و الحسین ۴۳.۶ درصد را به خود اختصاص داد.
سپاهانیها در دوئلهای زمینی نیز عملکرد بهتری داشتند و با ۶۳.۱ درصد پیروز شدند، درحالیکه سهم نماینده اردن ۳۶.۹ درصد بود. همچنین در دوئلهای هوایی هم برتری با درصد قابلتوجه ۶۸.۴ برای سپاهان ثبت شد.
در آمار مربوط به توپربایی سپاهان ۹ و الحسین ۷ بار موفق عمل کردند.
سپاهانیها دو بار در موقعیت آفساید قرار گرفتند و الحسین آفسایدی نداشت.
برتری سپاهان در بخش کرنرها با نسبت ۶ به ۲ نیز ادامه یافت.
در بخش شوتزنی تفاوت چشمگیر بود؛ سپاهان ۲۴ شوت داشت که ۹ ضربه آن در چارچوب بود، در مقابل الحسین تنها ۶ شوت ثبت کرد و ۲ مورد در چارچوب قرار داشت.
در تکل موفق، هرچند درصد موفقیت الحسین (۸۶.۷) کمی بالاتر بود، اما تعداد تکلهای سپاهان (۱۹) بیشتر از حریف بود.
آمار دفع توپ نیز نشان داد که خط دفاعی الحسین زیر فشار حملات سپاهان قرار داشت و ۲۹ بار توپ را دور کرد؛ در حالی که سپاهانیها ۱۴ بار اقدام به دفع توپ کردند.
این ارقام نشان میدهد سپاهان در جریان این مسابقه هم از نظر خلق فرصت و هم از نظر نبردهای فردی عملکرد برتری نسبت به حریف اردنی داشته است.