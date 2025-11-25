خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماچادو: مقابل سپاهان جنگیدیم اما شایسته تساوی بودیم

ماچادو: مقابل سپاهان جنگیدیم اما شایسته تساوی بودیم
کد خبر : 1719011
لینک کوتاه کپی شد.

خواکیم ماچادو، سرمربی الحسین اردن، پس از شکست تیمش برابر سپاهان در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، عملکرد شاگردانش را قابل‌قبول دانست و تأکید کرد نتیجه مساوی می‌توانست عادلانه‌تر باشد.

به گزارش  ایلنا،  تیم فوتبال الحسین اردن چهارشنبه شب در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ میهمان سپاهان ایران بود و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب میزبان اصفهانی شد.

خواکیم ماچادو در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد بازی دشواری را برابر تیمی قدرتمند پشت سر گذاشته‌اند و سپاهان در نیمه نخست بهتر عمل کرده است. او گفت: در نیمه دوم چند موقعیت خوب داشتیم اما به گل نرسیدیم و سپاهان موفق شد نتیجه را به سود خود تمام کند. با این حال در مجموع ۹۰ دقیقه، عملکرد تیمم رضایت‌بخش بود.

ماچادو با اشاره به تلاش بازیکنانش ادامه داد: شاگردانم جنگیدند و عملکرد خوبی داشتند. نباید فراموش کنیم که مقابل تیمی با کیفیت بالا و کادر فنی قدرتمند بازی کردیم. فکر می‌کنم نتیجه مساوی می‌توانست منطقی‌تر باشد.

سرمربی الحسین اردن در پایان با اشاره به شرایط جدول گفت: برای صعود کار سختی پیش رو داریم، اما برابر آخال ترکمنستان فقط برای برد وارد زمین می‌شویم.

او همچنین از مهمان‌نوازی مردم ایران و تجربه حضور در اصفهان قدردانی کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات