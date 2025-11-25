ماچادو: مقابل سپاهان جنگیدیم اما شایسته تساوی بودیم

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الحسین اردن چهارشنبه شب در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ میهمان سپاهان ایران بود و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب میزبان اصفهانی شد.

خواکیم ماچادو در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد بازی دشواری را برابر تیمی قدرتمند پشت سر گذاشته‌اند و سپاهان در نیمه نخست بهتر عمل کرده است. او گفت: در نیمه دوم چند موقعیت خوب داشتیم اما به گل نرسیدیم و سپاهان موفق شد نتیجه را به سود خود تمام کند. با این حال در مجموع ۹۰ دقیقه، عملکرد تیمم رضایت‌بخش بود.

ماچادو با اشاره به تلاش بازیکنانش ادامه داد: شاگردانم جنگیدند و عملکرد خوبی داشتند. نباید فراموش کنیم که مقابل تیمی با کیفیت بالا و کادر فنی قدرتمند بازی کردیم. فکر می‌کنم نتیجه مساوی می‌توانست منطقی‌تر باشد.

سرمربی الحسین اردن در پایان با اشاره به شرایط جدول گفت: برای صعود کار سختی پیش رو داریم، اما برابر آخال ترکمنستان فقط برای برد وارد زمین می‌شویم.

او همچنین از مهمان‌نوازی مردم ایران و تجربه حضور در اصفهان قدردانی کرد.

