به گزارش ایلنا، تیم‌های سپاهان ایران و الحسین اردن عصر چهارشنبه، پنجم آذر، در چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به مصاف هم رفتند. سپاهان که برای تثبیت موقعیت خود در جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت، با ارائه یک بازی منسجم موفق شد با نتیجه دو بر صفر از سد حریف اردنی عبور کند.

پس از پایان مسابقه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نام آریا یوسفی را به‌عنوان بهترین بازیکن میدان اعلام کرد. این بازیکن که تنها در نیمه نخست فرصت حضور در زمین را داشت، توانست گل اول سپاهان را به ثمر برساند و نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کند.

گل یوسفی زمینه‌ساز ادامه روند هجومی سپاهان و ثبت بردی مهم در ادامه رقابت‌های گروهی شد؛ بردی که جایگاه تیم ایرانی را در مسیر صعود مستحکم‌تر می‌کند.

