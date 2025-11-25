خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتخاب آریا یوسفی به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار سپاهان و الحسین

انتخاب آریا یوسفی به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار سپاهان و الحسین
کد خبر : 1719008
لینک کوتاه کپی شد.

آریا یوسفی، مدافع سپاهان، پس از پیروزی این تیم برابر الحسین اردن در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌عنوان بهترین بازیکن مسابقه معرفی شد.

به گزارش ایلنا،  تیم‌های سپاهان ایران و الحسین اردن عصر چهارشنبه، پنجم آذر، در چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به مصاف هم رفتند. سپاهان که برای تثبیت موقعیت خود در جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت، با ارائه یک بازی منسجم موفق شد با نتیجه دو بر صفر از سد حریف اردنی عبور کند.

پس از پایان مسابقه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نام آریا یوسفی را به‌عنوان بهترین بازیکن میدان اعلام کرد. این بازیکن که تنها در نیمه نخست فرصت حضور در زمین را داشت، توانست گل اول سپاهان را به ثمر برساند و نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کند.

گل یوسفی زمینه‌ساز ادامه روند هجومی سپاهان و ثبت بردی مهم در ادامه رقابت‌های گروهی شد؛ بردی که جایگاه تیم ایرانی را در مسیر صعود مستحکم‌تر می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات