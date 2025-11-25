خبرگزاری کار ایران
لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

سپاهان با شکست الحسین امیدوار به صعود با صدرنشینی شد
سپاهان ایران با شکست نماینده اردن، امیدهای خود برای صعود به‌عنوان صدرنشین گروه C مسابقات سطح دوم فوتبال باشگاهی آسیا را زنده نگه داشت.

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن از ساعت 19:30 امروز (سه‌شنبه) در دور پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل هم صف‌آرایی کردند که این بازی به برتری 2 بر صفر سپاهان انجامید.

آریا یوسفی گل اول سپاهان را در دقیقه 73 به ثمر رساند و با گلزنی محمد عسکری در دقیقه 4+90 اختلاف دو تیم به دو گل رسید و انتقام سپاهان کامل و بی‌ کم و کاست شد.

سپاهان در دیدار مقابل الحسین اردن با ترکیب سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، وحدت هنانوف (46 - آریا یوسفی)، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی (70 - امید نورافکن)، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز و انزو کریولی بازی کرد.

تیم محرم نویدکیا با این برد، امتیازات خود را به عدد هفت رساند و جای الحسین را در صدر جدول گروه C گرفت. در صورتی که الحسین در آخرین بازی گروه نتواند نتیجه خوبی مقابل آخال ترکمنستان بگیرد، سپاهان با صدرنشینی گروه C به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد و حریف صدرنشینان سایر گروه‌ها مانند النصر عربستان نخواهد شد.

تیم موهون باگان هند نیز در گروه C قرار داشت که به دلیل انصراف از سفر به ایران برای دیدار با سپاهان، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا از این گروه کنار گذاشته شد. به همین دلیل، بازی اول نماینده هند در جدول گروه C لحاظ نمی‌شود.

توریق مونیر الکتیری از اندونزی وظیفه قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به عارف حاجی عیدی و آرش رضاوند از سپاهان و عبدالله العطار از الحسین کارت زرد نشان داد.

