ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶
با اعلام رسمی فیفا، تیم ملی ایران در سید دوم قرعه‌کشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت و همراه کشورهایی مانند ژاپن، اروگوئه، سوئیس و کرواسی در این سید قرار دارد.

به گزارش ایلنا،  فدراسیون جهانی فوتبال جزئیات کامل روند برگزاری قرعه‌کشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را منتشر کرد. این مراسم روز جمعه ۵ دسامبر در مرکز هنری جان اف. کندی در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد و تیم‌ها مسیر خود تا فینال روز ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در نیویورک/نیوجرسی را خواهند شناخت.

ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶

بر اساس مقررات، سه میزبان مسابقات یعنی کانادا، مکزیک و آمریکا در گلدان ۱ قرار می‌گیرند و ۳۹ تیم دیگر بر اساس رنکینگ فیفا در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ در چهار گلدان ۱۲تیمی توزیع می‌شوند. دو تیم پلی‌آف بین‌قاره‌ای و چهار تیم پلی‌آف اروپایی نیز در گلدان ۴ قرار می‌گیرند.

گلدان‌ها به شرح زیر هستند:

گلدان ۱: کانادا، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان

گلدان ۲: کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، ایران، کره‌جنوبی، اکوادور، اتریش، استرالیا

گلدان ۳: نروژ، پاناما، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج، ازبکستان، قطر، عربستان، آفریقای جنوبی

گلدان ۴: اردن، کیپ‌وِرد، غنا، کوراسائو، هائیتی، نیوزیلند، پلی‌آف اروپا A/B/C/D و پلی‌آف بین‌قاره‌ای ۱ و ۲

روند قرعه‌کشی به این شکل است که ابتدا تمام تیم‌های گلدان ۱ در گروه‌های A تا L قرار می‌گیرند و سپس گلدان‌های ۲، ۳ و ۴ به ترتیب انتخاب می‌شوند. میزبان‌ها با توپ‌های رنگی مشخص می‌شوند و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از همگروهی تیم‌های یک کنفدراسیون اعمال شده است؛ تنها اروپا می‌تواند حداکثر دو تیم در یک گروه داشته باشد.

پس از انجام قرعه‌کشی، فیفا روز شنبه ۶ دسامبر برنامه مسابقات به‌روزرسانی‌شده را منتشر می‌کند که شامل ورزشگاه و زمان دقیق آغاز هر بازی خواهد بود تا بهترین شرایط برای تیم‌ها و پخش مسابقات فراهم شود.

 

