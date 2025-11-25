به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد که روز گذشته استراحت کرده بود، از امروز تمرینات خود را برای آماده‌سازی دیدار هفته یازدهم لیگ برتر آغاز کرد. این تیم در آخرین مسابقه خود موفق شد آکادمی کیا را در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی شکست دهد و حالا با روحیه‌ای بالا آماده رقابت‌های لیگ است.

در نخستین جلسه تمرینی این هفته، مسعود عبدی، مالک باشگاه، و حسین خبیری، مدیرعامل تازه‌منصوب‌شده، در زمین حاضر شدند و پیش از آغاز تمرین با بازیکنان و کادر فنی دیدار و گفتگو کردند.

بازیکنان زیرنظر کادر فنی برنامه‌های تمرینی خود را دنبال کردند و مهدی رحمتی نیز حضور فعالی داشت و نکات فنی و تاکتیکی لازم را به شاگردان خود منتقل کرد.

خیبر روز جمعه در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف ذوب‌آهن خواهد رفت و پس از پیروزی اخیر مقابل تراکتور، انگیزه بالایی برای کسب سه امتیاز و حفظ روند مثبت خود دارد.

