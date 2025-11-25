خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونالدو به افتتاحیه جام جهانی می‌رسد؟

رونالدو به افتتاحیه جام جهانی می‌رسد؟
کد خبر : 1719000
لینک کوتاه کپی شد.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد کریستیانو رونالدو تنها یک جلسه به دلیل رفتار نامناسب در بازی برابر ایرلند محروم شده و بنابراین بدون مشکل می‌تواند تیم ملی پرتغال را در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ همراهی کند.

به گزارش ایلنا،  فیفا تصمیم خود درباره پرونده کریستیانو رونالدو را اعلام کرد و این ستاره پرتغالی تنها با یک جلسه محرومیت مواجه شد؛ محرومیتی که در بازی اخیر پرتغال مقابل ارمنستان اعمال شد. به این ترتیب، رونالدو برای اولین مسابقه پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ در دسترس خواهد بود و مشکلی برای همراهی تیم ملی کشورش ندارد.

رونالدو که در جریان دیدار برابر ایرلند رفتار نامناسبی از خود نشان داده بود، طبق مقررات با محرومیتی سبک روبه‌رو شد تا بتواند بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان را از ابتدا همراه تیمش تجربه کند.

این فوق‌ستاره ۳۹ ساله که همچنان در شرایطی درخشان قرار دارد، در تازه‌ترین بازی خود برای النصر عربستان نیز بار دیگر توانایی‌هایش را به رخ کشید و با یک قیچی‌برگردان دیدنی موفق به گلزنی شد؛ گلی که بار دیگر نشان داد رونالدو همچنان یکی از آماده‌ترین بازیکنان فوتبال جهان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات