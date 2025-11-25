به گزارش ایلنا، فیفا تصمیم خود درباره پرونده کریستیانو رونالدو را اعلام کرد و این ستاره پرتغالی تنها با یک جلسه محرومیت مواجه شد؛ محرومیتی که در بازی اخیر پرتغال مقابل ارمنستان اعمال شد. به این ترتیب، رونالدو برای اولین مسابقه پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ در دسترس خواهد بود و مشکلی برای همراهی تیم ملی کشورش ندارد.

رونالدو که در جریان دیدار برابر ایرلند رفتار نامناسبی از خود نشان داده بود، طبق مقررات با محرومیتی سبک روبه‌رو شد تا بتواند بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان را از ابتدا همراه تیمش تجربه کند.

این فوق‌ستاره ۳۹ ساله که همچنان در شرایطی درخشان قرار دارد، در تازه‌ترین بازی خود برای النصر عربستان نیز بار دیگر توانایی‌هایش را به رخ کشید و با یک قیچی‌برگردان دیدنی موفق به گلزنی شد؛ گلی که بار دیگر نشان داد رونالدو همچنان یکی از آماده‌ترین بازیکنان فوتبال جهان است.

