سپاهان و الحسین بدون گل به رختکن رفتند
تقابل سپاهان و الحسین اردن در نیمه اول برنده نداشت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان ایران از ساعت 19:30 امروز (سهشنبه) در دور پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف تیم الحسین اردن رفت که نیمه اول این مسابقه با تساوی صفر - صفر به پایان رسید.
طلاییپوشان در نیمه نخست، مالک توپ و میدان بودند و فرصتهای گلزنی خوبی روی دروازه الحسین ساختند که هیچیک از آنها تبدیل به گل نشد. برخورد ضربه سر هادی محمدی به تیر دروازه، مهمترین موقعیت گلزنی شاگردان نویدکیا در نیمه اول بود.
توریق مونیر الکتیری از اندونزی قضاوت این دیدار را بر عهده دارد و در 45 دقیقه نخست مسابقه عبدالله العطار از الحسین را با کارت زرد جریمه کرد.