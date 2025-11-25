خبرگزاری کار ایران
ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوصل/ انتقام در دسترس است

استقلال فردا در نبردی انتقامی به مصاف الوصل خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی میزبان دیدار انتقامی مقابل الوصل امارات است که طبیعتا تیم ساپینتو با تغییرات گسترده‌ای نسبت به جام حذفی پا به میدان خواهد گذاشت.

با بهبود مصدومیت حبیب فرعباسی، طبیعتا آدان دوباره به نیمکت بازمی‌گردد تا گلر اصلی استقلال هشتمین بازی خود را با پیراهن آبی انجام دهد. در قلب خط دفاع مطابق معمول آشورماتوف از ابتدا به میدان می‌رود و ساپینتو باید از بین سامان فلاح و عارف آقاسی یک بازیکن را به عنوان زوج رستم انتخاب کند؛ صالح حردانی و حسین گودرزی هم با بازگشت به اسکواد اصلی، جناح چپ و راست آرایش دفاعی تیم را پوشش می‌دهند.

گره اصلی ترکیب آبی‌ها مربوط به غیبت کوشکی است که دور برگشت مرحله گروهی را از دست داده و ساپینتو باید برای پر کردن جای خالی‌اش چند سناریو را پیش‌رو دارد.

در مورد اول احتمال این وجود دارد که کادرفنی گزینه جدیدی را به عنوان جانشین کوشکی به کار بگیرد و شکل خط هافبک خود را به هم نزند. سناریوی بعدی بازگشت اندونگ به ترکیب اصلی است که شرایط دیدار مقابل الوحدات را در کنار امیرمحمد رزاقی‌نیا تکرار می‌کند و در این صورت منیر الحدادی و یا مهران احمدی در قامت وینگر چپ به میدان خواهند رفت که این رویکرد محتمل‌تر از سناریوی نخست به نظر می‌رسد. یاسر آسانی و سعید سحرخیزان نیز دیگر عناصر هجومی استقلال هستند تا این طور به نظر برسد که ساپینتو با چینشی شبیه به نبرد اردن و حداکثر با یک تغییر در مقایسه با دیدار برگشت مقابل الوحدات، تیمش را به مصاف الوصل می‌فرستد.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوصل امارات:

حبیب فرعباسی، آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی، مهران احمدی،  یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

