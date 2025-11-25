احمدی: بازی متفاوتی نسبت به رفت خواهیم داشت
بازیکن میانی تیم فوتبال استقلال ایران، مهران احمدی، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا 2 اظهار داشت که بازی فردا برای استقلال اهمیت زیادی دارد و تیم به دنبال کسب ۳ امتیاز است. احمدی همچنین از رقابتهای سخت در استقلال سخن گفت و از اعتماد کادر فنی به خود تشکر کرد.
به گزارش ایلنا، مهران احمدی، بازیکن میانی تیم استقلال ایران، در نشست خبری پیش از بازی حساس تیمش مقابل الوصل امارات در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا 2، درباره شرایط تیم و آمادگی برای این دیدار گفت: میدانید که بازیهای آسیایی همیشه سختیهای خودش را دارد، اما ما استقلالیم و برای نام بزرگ این تیم تلاش میکنیم. استقلال از بزرگترین تیمهای این مسابقات است و برای کسب ۳ امتیاز به زمین میرویم.
احمدی در ادامه درباره بازی رفت که با شکست سنگین 7-1 استقلال همراه بود، افزود: بازی رفت را فراموش کردهایم و قطعا بازی فردا با آن کاملا متفاوت خواهد بود. ما تمرکزمان را روی این بازی گذاشتهایم و میخواهیم نتیجه متفاوتی بگیریم.
وی همچنین در خصوص مسیری که در استقلال طی کرده است، گفت: من همیشه رقابت کردهام و استقلال تیم خیلی بزرگی است که از ابتدا میدانستم باید برای جایگاهم به سختی رقابت کنم. به خودم ایمان داشتم که میتوانم به جایگاهم برسم. از ریکاردو ساپینتو که به من اعتماد کرد و انرژی داد، خیلی تشکر میکنم.
مهران احمدی درباره اهمیت این بازی و نگاه تیم به دیدار با الوصل خاطرنشان کرد: ما همه تلاش خود را برای پیروزی در این بازی انجام خواهیم داد. به عنوان تیم بزرگ استقلال، هر بازی برای ما فرصتی برای نشان دادن قدرتمان است و فردا تمام تمرکزمان روی این است که بازی را ببریم.
استقلال ایران فردا (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان الوصل امارات خواهد بود. این دیدار در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 برگزار میشود.