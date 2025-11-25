به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار حساس فردا مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا 2 اظهار داشت: بازی سختی پیش رو داریم. استقلال یک تیم خوب است و می‌خواهیم تصویر ناامیدکننده بازی رفت را تغییر دهیم. در بازی قبلی یک روز بد داشتیم، اما فردا فرصتی برای جبران خواهیم داشت. همه بازیکنان با تمرکز و انگیزه بالا آماده این بازی هستند و هدف ما پیروزی است.

وی افزود: از بازیکنانم انتظار دارم که کارهایی را که می‌خواهم انجام دهند. می‌خواهیم شخصیت تیمی خود را نشان بدهیم و با نظم و تمرکز بالا بازی کنیم. هیچ اشتباهی نباید داشته باشیم. حریف را به خوبی آنالیز کرده‌ایم، چرا که مربی آنها تغییر کرده است.

ساپینتو ادامه داد: امیدوارم شب خوبی را به هواداران استقلال هدیه بدهیم و با یک برد خوب از زمین خارج شویم.

سرمربی استقلال درباره تغییرات در تیم از جمله جو کنار خط گفت: من مثل همیشه هستم و تغییرات زیادی نداشته‌ام. در گذشته نیز همیشه روی کارم تمرکز کرده‌ام و به همه احترام گذاشته‌ام. احترام متقابل در هر فرهنگ و کشوری باید حفظ شود و این جزء ذات من است. گاهی به دلیل احساسات بالا اتفاقاتی می‌افتد، اما هدف من همیشه این بوده که انرژی بالا را به بازیکنانم منتقل کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هواداران انتظار انتقام از نتیجه رفت دارند، گفت: ما با انتقام زندگی نمی‌کنیم. هر بازی شرایط خودش را دارد. نتیجه رفت برای ما قابل قبول نبود، اما مسئولیت داریم که به عنوان یک تیم بزرگ، تصویر متفاوتی ایجاد کنیم. ما به ظرفیت خودمان ایمان داریم و می‌خواهیم بازی فردا را ببریم. حریف تیم خوبی است، اما با روحیه بالا و جاه‌طلبی وارد زمین می‌شویم.

ساپینتو همچنین اضافه کرد: ما ناراحت هستیم از اینکه بدترین شکست‌مان را در بازی رفت داشتیم، اما این بازی را اصلاً قبول نداریم. قطعا می‌توانیم ذهنیت خود را تغییر بدهیم و این کار را خواهیم کرد.

در خصوص ۳ بازی سخت آینده تیم، ساپینتو اظهار داشت: ما با تمام قوا وارد زمین می‌شویم و در حال حاضر فقط به این بازی فکر می‌کنیم. بازی‌های آینده مهم خواهند بود، اما اولویت ما همین بازی فرداست.

وی در پایان در مورد کار کردن با ستاره‌های استقلال گفت: بازیکنانم را دوست دارم. روحیه خوبی در تیم حاکم است و همه بازیکنان برای بازی کردن آماده هستند. در تیم ما ستاره وجود ندارد، کل تیم ما ستاره است و همه بازیکنان با بهترین کیفیت بازی می‌کنند. از دقیقه اول تا آخر با این فکر بازی خواهیم کرد که برنده شویم و هیچ‌گاه تسلیم نشویم.

ساپینتو در نهایت تأکید کرد: ما در 6 بازی گذشته 5 پیروزی کسب کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که یک تیم قوی و با ظرفیت بالا هستیم. فردا نیز به دنبال نتیجه مثبت خواهیم بود.

انتهای پیام/