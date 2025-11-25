تاپیا: بازی با استقلال کاملاً متفاوت خواهد بود

به گزارش ایلنا، رناتو تاپیا، هافبک تیم فوتبال الوصل امارات، در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیمش مقابل استقلال ایران در پنجمین دیدار دور گروهی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما اولین تیمی هستیم که به مرحله بعدی صعود کرده‌ایم، اما بازی فردا برای ما بسیار دشوار و متفاوت خواهد بود. تماشاگران زیادی از استقلال حمایت خواهند کرد و این یک مسابقه مهم برای آنهاست.

تاپیا در پاسخ به سوالی درباره تفاوت بازی فردا با دیدار رفت که در آن الوصل با نتیجه 7 بر 1 استقلال را شکست داد، گفت: این مسابقه کاملاً متفاوت است. تماشاگران استقلال در ورزشگاه حضور خواهند داشت و این حمایت‌ها می‌تواند تأثیر زیادی در بازی داشته باشد. بازی فردا برای استقلال با توجه به شرایط و حضور هوادارانش متفاوت خواهد بود، مخصوصاً اینکه این تیم در خانه خود بازی می‌کند.

هافبک الوصل در ادامه درباره تفاوت‌های رقابت‌های آسیایی با لیگ‌های اروپایی گفت: نمی‌توانیم این دو را مقایسه کنیم. تیم‌های خوبی مانند النصر و استقلال در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا 2 حضور دارند، اما رقابت‌های آسیایی با لیگ‌های اروپایی مانند چمپیونزلیگ قابل مقایسه نیست. در لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های قدرتمندی حضور دارند، اما باید اذعان کرد که سطح رقابت‌ها در آسیا با آنچه در اروپا شاهد هستیم، تفاوت‌هایی دارد.

دیدار استقلال ایران و الوصل امارات فردا (چهارشنبه) ساعت 19:30 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. این بازی برای استقلال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که آبی‌ها برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها باید در این دیدار نتیجه مطلوبی کسب کنند.

