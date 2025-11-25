سرمربی الوصل: بازی با استقلال تاریخی است و انگیزه زیادی داریم

به گزارش ایلنا، مسوت مرال، سرمربی تیم فوتبال الوصل امارات، در نشست خبری پیش از دیدار حساس فردای تیمش مقابل استقلال ایران در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2، اظهار داشت: همانطور که می‌دانید، تیم ما پیش از این به مرحله بعدی مسابقات صعود کرده و بازی فردا برای صعود ما هیچ تاثیری ندارد. این بازی بیشتر برای استقلال اهمیت دارد.

مرال درباره انگیزه بازیکنان استقلال برای انتقام از شکست‌های گذشته و اهمیت این بازی برای تیم ایرانی گفت: همانطور که یکی از بازیکنان تیممان اشاره کرد، این بازی برای تاریخ مهم است. استقلال تیم خوبی است و بازیکنان برجسته‌ای دارد. جو ورزشگاه به سود استقلال خواهد بود و ما می‌دانیم که این تیم برای رسیدن به مرحله بعدی باید نتیجه خوبی از این مسابقه بگیرد.

سرمربی الوصل در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تفاوت فوتبال امارات و اروپا افزود: درست است که من دومین بازی خودم با الوصل را تجربه می‌کنم، اما استقلال را به‌خوبی می‌شناسم و می‌دانم این تیم به‌خوبی می‌داند که باید پیروز شود تا به مرحله بعدی صعود کند. ما به خوبی می‌دانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

مرال در ادامه گفت: مسئله صعود ما به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا برای ترکیب تیم تاثیرگذار نخواهد بود و بهترین بازیکنان را برای بازی فردا به میدان خواهیم فرستاد.

مرال درباره شناخت تیمش از استقلال نیز توضیح داد: آنالیز بسیار خوبی از استقلال انجام داده‌ایم و می‌دانیم چه بازیکنانی در این تیم حضور دارند. اطلاعات زیادی از تیم استقلال داریم.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الوصل امارات فردا (چهارشنبه) ساعت 19:30 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. این مسابقه در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2، برای استقلال بسیار حائز اهمیت است، چرا که تیم ریکاردو ساپینتو برای صعود به مرحله حذفی نیازمند کسب نتیجه مطلوب است.

