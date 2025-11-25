خبرگزاری کار ایران
آخرین خبر در مورد کاپیتان استقلال پیش از بازی الوصل

روزبه چشمی به صورت انفرادی تمرینات خود را ادامه داد.

به گزارش ایلنا، آخرین جلسه تمرینی شاگردان ریکاردو ساپینتو قبل از دیدار آسیایی مقابل الوصل امارات در شرایطی از دقایقی قبل آغاز شده که روزبه چشمی در زمان گرم کردن بازیکنان با توپ، دور از آنها بود و به تنهایی کارش را در کنار زمین انجام می‌داد.

روزبه چشمی که مصدومیت را پشت سر گذاشته و کم کم آماده بازگشت به میادین می‌شود، در شروع تمرین امروز به تنهایی مشغول کِش زدن و گرم کردن شد تا پس از آن به تمرینات گروهی و کار با توپ در کنار دیگر بازیکنان اضافه شود.

ستاره خط میانی استقلال که در دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو اردکان به علت آسیب دیدگی تعویض شد و از زمین بیرون آمد، در دیدارهای اخیرشان غایب بوده و به همین علت اردوی تیم ملی را نیز از دست داد ولی اکنون به شرایط خوبی رسیده و آماده بازگشت است.

چشمی که در دیدار رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوصل امارات تک گل استقلال را در شب شکست سنگین تیمش به ثمر رساند و پیش از آن هم در سوپر جام برابر تراکتور گلزنی کرده بود، به دنبال بهبود کامل مصدومیت و بازگشت پرقدرت به ترکیب آبی‌هاست که البته بعید به نظر می‌رسد فردا شب برابر الوصل این اتفاق رخ بدهد و او در جمع 11 نفر اصلی قرار بگیرد.

