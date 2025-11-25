شوک به قلعه نویی؛ دوری سه ماهه ستاره تیم ملی
سعید عزتاللهی هافبک دفاعی ایران مقابل ازبکستان مصدوم شد و رباط داخلی او آسیب دید،۳ ماه از میادین بازی دور خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سعید عزتاللهی هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی با ازبکستان مصدوم شد و زمین مسابقه را ترک کرد. مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط داخلی بوده و شدت آسیبدیدگیاش در حدی است که عزتاللهی باید دو تا سه ماه دور از میادین باشد.
بر اساس این گزارش، بازیکن ایرانی باشگاه شباب الاهلی مراحل درمانیاش را شروع کرده است و به احتمال فراوان از اواخر بهمن ماه به میادین بازخواهد گشت. البته اگر روند درمانی این بازیکن مثبت باشد احتمال دارد او زودتر به میادین برگردد.