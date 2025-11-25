سرنوشت مبهم ستاره پرسپولیس برای دربی پایتخت
هافبک مونتهنگرویی پرسپولیس امروز تحت ارزیابی تازه پزشکی قرار گرفت و وضعیت او برای حضور در دربی همچنان نامشخص است.
به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ، هافبک خارجی پرسپولیس که ابتدای فصل با نظر وحید هاشمیان به این تیم پیوست، امروز یک مرحله جدید از تستهای پزشکی خود را پشت سر گذاشت؛ ارزیابیای که قرار است به کادرفنی و پزشکی کمک کند تا مدت دقیق دوری او از میادین مشخص شود.
باکیچ که در دیدار مقابل تراکتور با یک ضربه ایستگاهی زیبا گلزنی کرده بود، پس از آن در بازی استقلال خوزستان دچار کشیدگی شدید عضله شد و روند بازگشت او با چالش همراه بوده است. همین آسیبدیدگی باعث شد این بازیکن دیدار هفته یازدهم مقابل شمسآذر را از دست بدهد و شانس او برای رسیدن به دربی نیز چندان بالا به نظر نمیرسد.
اطلاعات اولیه نشان میدهد کادر فنی پرسپولیس این احتمال را در نظر گرفته که حتی در صورت بازگشت باکیچ، او برای حضور ثابت در ترکیب دربی آماده نباشد. غیبت احتمالی او، اوسمار لوس ویرا را با کمبود گزینه در پست شماره ۶ مواجه میکند؛ پستی که باکیچ برای آن بهعنوان یکی از مهرههای کلیدی در نظر گرفته شده بود.
با وجود این شرایط، باشگاه پرسپولیس به باکیچ اعلام کرده که دوران نقاهت و روند درمانش باید در تهران و زیر نظر تیم پزشکی باشگاه دنبال شود. این هافبک مونتهنگرویی در روزهای اخیر طبق برنامهای مشخص در مجموعه تمرینی سرخپوشان حاضر شده و مراحل ترمیم و تقویت عضله آسیبدیده را پشت سر میگذارد.
تصمیم نهایی درباره حضور یا غیبت او در دربی طی روزهای آینده و پس از بررسی نتایج تستهای جدید اتخاذ خواهد شد؛ موضوعی که میتواند تأثیر مستقیم بر چیدمان اوسمار در حساسترین مسابقه نیمفصل داشته باشد.