خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر
کد خبر : 1718917
لینک کوتاه کپی شد.

هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال با انجام هشت دیدار طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، برنامه هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:

جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴

شمس آذر قزوین – پرسپولیس (ساعت ۱۶:۳۰)

پیکان – ملوان بندر انزلی (ساعت ۱۵:۳۰)

ذوب آهن – خیبر خرم آباد (ساعت ۱۶:۳۰)

استقلال خوزستان – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۸)

 

شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

تراکتور – چادرملو اردکان (ساعت ۱۶:۳۰)

آلومینیوم اراک – فجر سپاسی (ساعت ۱۶:۳۰)

 

یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

مس رفسنجان – سپاهان (ساعت ۱۷:۳۰)

استقلال – فولاد خوزستان (ساعت ۱۶:۱۵)

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات