برنامه هفته یازدهم لیگ برتر
هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال با انجام هشت دیدار طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، برنامه هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:
جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴
شمس آذر قزوین – پرسپولیس (ساعت ۱۶:۳۰)
پیکان – ملوان بندر انزلی (ساعت ۱۵:۳۰)
ذوب آهن – خیبر خرم آباد (ساعت ۱۶:۳۰)
استقلال خوزستان – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۸)
شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴
تراکتور – چادرملو اردکان (ساعت ۱۶:۳۰)
آلومینیوم اراک – فجر سپاسی (ساعت ۱۶:۳۰)
یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
مس رفسنجان – سپاهان (ساعت ۱۷:۳۰)
استقلال – فولاد خوزستان (ساعت ۱۶:۱۵)