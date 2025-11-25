برنامه هفته یازدهم لیگ برتر

به گزارش ایلنا، برنامه هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:

جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴

شمس آذر قزوین – پرسپولیس (ساعت ۱۶:۳۰)

پیکان – ملوان بندر انزلی (ساعت ۱۵:۳۰)

ذوب آهن – خیبر خرم آباد (ساعت ۱۶:۳۰)

استقلال خوزستان – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۸)

شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

تراکتور – چادرملو اردکان (ساعت ۱۶:۳۰)

آلومینیوم اراک – فجر سپاسی (ساعت ۱۶:۳۰)

یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

مس رفسنجان – سپاهان (ساعت ۱۷:۳۰)

استقلال – فولاد خوزستان (ساعت ۱۶:۱۵)

انتهای پیام/