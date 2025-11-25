خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس شایعات نقل و انتقالاتی را تکذیب کرد

پرسپولیس بار دیگر به اسامی مطرح شده پیرامون باشگاه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، در حالی که بازار شایعات نقل‌وانتقالاتی از مدت‌ها قبل داغ شده و نام‌های مختلفی به‌صورت روزانه به پرسپولیس نسبت داده می‌شود، این باشگاه امروز با بازنشر همان بیانیه رسمی چند روز گذشته، بار دیگر بر موضع خود تأکید کرد.

باشگاه پرسپولیس در این استوری تأکید کرد که هیچ‌گونه مذاکره یا توافقی با بازیکنانی که در فضای مجازی یا رسانه‌ها مطرح می‌شوند، نداشته و تمامی اخبار منتشر شده باتوجه به اینکه اوسمار لیستی نداده، تکذیب می‌شود.

این دومین بار در طول یک هفته اخیر است که پرسپولیس به‌طور رسمی نسبت به گمانه‌زنی‌ها واکنش نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد حجم اخبار غیررسمی درباره خریدهای احتمالی سرخپوشان بسیار بالا رفته و کادر مدیریتی باشگاه قصد دارد فضای پیرامون تیم را تا حد امکان آرام نگه دارد.

با توجه به حساسیت پرسپولیس پیش از شروع نیم‌فصل دوم و تمرکز مجموعه تیم بر آماده‌سازی برای دیدارهای پیش‌رو به خصوص برای دربی، به‌نظر می‌رسد مدیریت باشگاه برنامه‌ای برای رسانه‌ای کردن تحرکات نقل‌وانتقالاتی خود تا زمان رسیدن به مقطع رسمی جابه‌جایی بازیکنان ندارد.

