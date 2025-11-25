تمرین پایانی الوصل پیش از رویارویی با استقلال برگزار شد
تیم فوتبال الوصل امارات آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از پرواز به تهران برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن زمان دیدار حساس استقلال و الوصل در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، تیم اماراتی شب گذشته آخرین تمرین خود را پیش از سفر به ایران پشت سر گذاشتند. این جلسه در کمپ اختصاصی الوصل برگزار شد؛ تمرینی که بیش از آنکه آرامش را نشان دهد، بازتابی از شرایط پرتنش و مبهم این تیم در هفتههای اخیر بود.
الوصل طی دو مسابقه گذشته یکی در لیگ کاپ امارات مقابل الجزیره و دیگری در رقابتهای ادنوک لیگ برابر عجمان موفق به گلزنی نشد و هر دو دیدار را با تساوی بدون گل به پایان رساند. این روند باعث شده تیم اماراتی با نگرانیهای فنی جدی راهی تهران شود.
بیثباتی در نتایج، پسلرزهای مهم نیز داشت؛ تساوی ۲-۲ برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا موجب شد باشگاه الوصل دست به تصمیمی ناگهانی بزند و لوئیس کاسترو، سرمربی پرتغالی خود را برکنار کند. پس از این جدایی، هدایت تیم بهطور موقت به مسعود میرال، مربی سوئدی، سپرده شد؛ تغییری که تاکنون تأثیر محسوس یا مثبتی در روند بازیها نداشته است.
در دو مسابقهای که میرال روی نیمکت الوصل نشسته، این تیم نه تنها گل نزده بلکه از نظر خلق موقعیت نیز دچار افت جدی بوده است. در نتیجه همین عملکرد مبهم، الوصل با ابهامات فراوان وارد مهمترین بازی آسیایی خود میشود.
برنامه سفر تیم اماراتی مشخص شده و قرار است کاروان الوصل امروز وارد تهران شود. این تیم پس از استقرار، آخرین تمرین خود را در ورزشگاه شهر قدس انجام خواهد داد؛ جایی که فردا میزبان یکی از حساسترین بازیهای گروه خواهد بود.
استقلال نیز شرایطی ویژه را تجربه میکند. آبیها برای تثبیت مسیر صعود، نیازمند کسب امتیاز از این دیدار هستند؛ هرچند حتی در صورت شکست، شانس رسیدن به مرحله بعد از بین نمیرود، اما مسیر شاگردان ساپینتو پیچیدهتر خواهد شد.
به این ترتیب، دیدار فردا میان استقلالِ تحت فشار و الوصلِ بحرانزده میتواند یکی از جذابترین و غیرقابلپیشبینیترین تقابلهای این هفته باشد.