آبی ها آماده برای انتقام؛ پوستر استقلال برای دیدار مقابل الوصل(عکس)

پوستر رویایی استقلال و الوصل برای لیگ قهرمانان آسیا منتشر شده است اما؛ شاخص آلودگی هوا در شهرقدس تعیین‌کننده برگزاری بازی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال برای دیدار فردا مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌شود، اما آلودگی هوای تهران نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. هیئت فوتبال استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی مسابقات فوتبال در تهران تا پایان هفته لغو شده‌اند.

با این حال، استقلال چهارشنبه شب در شهرقدس میزبان الوصل خواهد بود و شایعاتی درباره احتمال لغو این بازی به دلیل آلودگی هوا مطرح شده است. امیرحسین روشنک، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، به فارس گفت: «مسئول برگزاری این دیدار کنفدراسیون فوتبال آسیاست و طبق آیین‌نامه، تنها در صورتی مسابقه لغو می‌شود که شاخص آلودگی هوا در ورزشگاه بیش از ۲۰۰ باشد.»

بنابراین، شاخص آلودگی هوا در روز چهارشنبه در ایستگاه شهرقدس تعیین‌کننده برگزاری یا لغو دیدار استقلال و الوصل خواهد بود و نماینده AFC صبح چهارشنبه این موضوع را بررسی می‌کند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

