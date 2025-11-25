خبرگزاری کار ایران
دو غایب بزرگ در کاروان الوصل برای دیدار با استقلال
الوصل امارات در آستانه سفر به تهران با خبرهای نگران‌کننده‌ای مواجه شده و دو مهره کلیدی خود یعنی علی صالح و آدریلسون دا سیلوا را در اختیار نخواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند معادلات این تیم برای جدال حساس برابر استقلال را تغییر دهد.

به گزارش ایلنا،  کاروان الوصل در حالی آماده سفر به تهران می‌شود که این تیم دو غایب بسیار مهم در فهرست خود دارد. باشگاه الوصل رسماً اعلام کرده علی صالح و آدریلسون دا سیلوا به دلیل مشکلات جسمانی و کسالت قادر به همراهی تیم در دیدار فردا مقابل استقلال نیستند.

غیبت علی صالح برای الوصل ضربه‌ای جدی محسوب می‌شود. کاپیتان تأثیرگذار این تیم در بازی رفت برابر استقلال یکی از بهترین بازیکنان زمین بود؛ او با تکنیک، سرعت و نفوذهای پیاپی از جناحین بارها ساختار دفاعی استقلال را بر هم زد و یک پاس گل نیز به ثبت رساند.

آدریلسون، مدافع برزیلی و ستون خط دفاعی الوصل نیز غایب مهم دیگر این تیم است. بازیکنی که پس از تجربه حضور در بوتافوگو و لیون، تابستان امسال دوباره به الوصل بازگشت و به سرعت جایگاه ثابت خود را در ساختار دفاعی تیم پیدا کرد.

علاوه بر این دو بازیکن، وضعیت فابیو لیما نیز همچنان نامشخص است. هرچند او در تمرین شب گذشته الوصل حضور داشته، اما گفته می‌شود احتمال حضورش در سفر به تهران بسیار کم است.

این شرایط، بهترین فرصت را پیش پای استقلال قرار می‌دهد تا شکست سنگین ۷ بر ۱ در بازی رفت را جبران کند. شاگردان ساپینتو با انگیزه انتقام و کسب یک نتیجه آبرومندانه وارد میدان خواهند شد و غیبت ستاره‌های الوصل می‌تواند مسیر را برای آن‌ها هموارتر کند.

