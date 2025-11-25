رونمایی رسمی از توپ فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶
یوفا و شرکت آدیداس بهصورت رسمی از توپ ویژه فینال فصل ۲۶–۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا رونمایی کردند.
به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) بههمراه کمپانی آدیداس از توپ رسمی فینال لیگ قهرمانان اروپا برای فصل ۲۶–۲۰۲۵ پرده برداشتند. طبق گزارش وبسایت فوتی هدلاینز، این توپ تنها برای بازی فینال طراحی نشده و از آغاز مرحله حذفی لیگ قهرمانان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در طراحی این توپ از ترکیب رنگهای سفید، بنفش تیره، زرد و صورتی بهره گرفته شده است. این طرح با الهام از شهر بوداپست، محل برگزاری فینال، شکل گرفته؛ شهری که نماد شیر سنگی پل تاریخی «زنجیری سچنی» نیز در جلوههای بصری توپ به چشم میخورد.
فینال لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۲۶ (۹ خرداد ۱۴۰۵) در ورزشگاه پوشکاش آرِنا در شهر بوداپست برگزار خواهد شد؛ رویدادی که حالا با معرفی توپ رسمیاش یک گام دیگر به آن نزدیک شدهایم.