احتمال بازگشت دو ستاره به تیم ملی

به گزارش ایلنا، یکی از مهمترین اتفاقات و حواشی در مسیر صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 کنار گذاشتن ناگهانی احمد نوراللهی از سوی امیر قلعه نویی بود. اتفاقی که باعث شد حتی در فاصله چند ماه تا شروع جام جهانی، همچنان احمد با وجود شرایط خوبش در باشگاه، دور از تیم ملی باشد. پس از آن نیز، مهدی ترابی با وجود اینکه به تیم ملی دعوت شده بود، ترجیح داد شاگردان قلعه نویی را همراهی نکند. تصمیمی که شاید باعث شود بر خلاف جام جهانی 2022، این بار عازم بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان نشود.

حالا امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی درباره این مسائل صحبت کرده است. او ابتدا در خصوص وضعیت نوراللهی توضیح داد: «احمد نوراللهی بسیار بازیکن خوب و باکیفیتی است ولی باید قبول کنیم که احمد حتی اگر یک ساعت قبل از بازی با ازبکستان که منتج به صعود ما شد، از مردم عذرخواهی می‌کرد، حتما ما از او دعوت می‌کردیم.»

قلعه نویی در این باره تاکید کرد: «من هرگز نگفتم از ما، حرفم این بود که از مردم و بازیکنان معذرت خواهی کن. اگر این کار ار انجام می‌داد حتما حتما شرایط فرق می‌کرد چون من احمد را خیلی دوست دارم. او در تراکتور شاگرد من بوده، هر چند مدت کوتاهی بوده ولی دوستش دارم.»

او در تکمیل صحبتش گفت: «یکسری بازیکنان لائوس و سرما و گرما را رفتند و خیلی اذیت شدند. با این حال، اگر نظر مردم اینطور باشد، بازنگری خواهیم کرد چون نظر مردم برایمان مهم است.»

سرمربی تیم ملی علت دعوت نشدن مهدی ترابی را نیز اینطور توضیح داد: «مهدی در بازی تراکتور و نسف قارشی هم چند دقیقه بازی کرد و خیلی خوب هم بازی کرد. حالا او هم یکسری مصاحبه‌ها انجام داده است. ببینید ما باید چارچوب خودمان را حفظ کنیم وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آن هم از امیر قلعه نویی که روی مسائل ریز حساس است چه برسد به مصاحبه و چنین رفتارهایی که کمتر گذشت می‌کند.»

با این حال، او این را هم گفت که به خاطر مردم حاضر است نظرش را تغییر دهد: «بالاخره این تیم ملی است و متعلق به همه مردم است و اگر نظر مردم باشد و ما هم ببینیم این نفرات در شرایط خوبی هستند حتما تجدید نظر خواهیم کرد.»

