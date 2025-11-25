پیشنهاد جدی از ایتالیا برای ستاره تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، محمد محبی، وینگر ملی‌پوش فوتبال ایران، بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفته است. عملکرد او در ترکیب روستوف طی دو فصل گذشته باعث شده چند باشگاه اروپایی شرایط انتقالش را بررسی کنند و اکنون یک رسانه مطرح روسی از ورود یک مقصد جذاب از فوتبال ایتالیا خبر داده است.

وب‌سایت RB Sports در گزارشی به آخرین وضعیت این بازیکن ۲۵ ساله پرداخت و اعلام کرد که چند تیم اروپایی، از جمله پارما، شرایط لازم برای جذب محبی را دنبال می‌کنند. این در حالی است که انتقال احتمالی او با مانعی جدی همراه است: بند فسخ سنگین در قرارداد با روستوف.

طبق این گزارش، مدیر برنامه‌های محبی تأکید کرده اولویت این بازیکن ادامه همکاری با روستوف است: «محمد در روستوف احساس آرامش می‌کند و به این شهر عادت کرده است. او در شرایط خوبی قرار دارد و تابستان آینده در جام جهانی شرکت خواهد کرد. با این حال تغییر مالکیت باشگاه و مسائل مالی می‌تواند تصمیم‌گیری ما را تحت تأثیر قرار دهد.»

با وجود این اظهارات، نماینده محبی تأیید کرده مذاکراتی با پارما انجام شده است: «با پارما در مورد انتقال به سری A صحبت کرده‌ایم، اما مبلغ فسخ قرارداد بسیار بالا است و باشگاه ایتالیایی ترجیح داده تا پایان فصل صبر کند. مشکلات انتقال پول به روسیه هم روند مذاکرات را کند کرده است.»

این رسانه روسی همچنین مدعی شده علاوه بر پارما، یک باشگاه بزرگ روسیه و یک تیم ترکیه‌ای نیز برای جذب او اعلام آمادگی کرده‌اند.

محبی که تابستان ۱۴۰۲ پس از درخشش در لیگ برتر و تیم ملی راهی روستوف شد، در ۱۵ مسابقه اخیر لیگ روسیه تنها یک گل و دو پاس گل ثبت کرده؛ اما در تیم ملی ایران همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خط حمله شناخته می‌شود. نزدیک شدن به پایان قرارداد نیز جذابیت او را در بازار نقل‌وانتقالات افزایش داده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که قرارداد محبی در تابستان آینده به پایان می‌رسد و همین مسئله باعث شده باشگاه‌های علاقه‌مند با جدیت بیشتری شرایط او را دنبال کنند. اکنون باید دید ستاره ایرانی از فرصت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ برای انتقال به یک لیگ بزرگ اروپایی استفاده خواهد کرد یا ترجیح می‌دهد دوران حرفه‌ای خود را در روسیه ادامه دهد.

