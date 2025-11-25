خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی فوتسال بانوان؛

تمرینات فشرده، انگیزه بالا؛ ایران آماده رقابت برابر پاناما

تمرینات فشرده، انگیزه بالا؛ ایران آماده رقابت برابر پاناما
کد خبر : 1718754
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز تمرینات فشرده و تاکتیکی خود را پیش از دیدار برابر پاناما برگزار کرد تا با آمادگی کامل و روحیه بالا به میدان برود.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتسال ایران عصر امروز از ساعت ۱۴.۳۰ به وقت محلی با تمرکز ویژه روی آماده‌سازی جسمانی و تکنیکی، تمرینات پیش از بازی خود را پشت سر گذاشتند.

 برنامه تمرین شامل گرم کردن، حفظ توپ، گل‌زنی در موقعیت، گل‌زنی با استفاده از Pivot و بازی با تمرکز بر ضربات ایستگاهی بود.

شهرزاد مظفر به همرا آمنه محمودی و نسیم السادات مهاجرانی با نظارت دقیق بر روند تمرین، نکات تاکتیکی و تکنیکی را با بازیکنان مرور کردند تا آن‌ها با اعتماد به نفس و هماهنگی کامل وارد دیدار فردا شوند. 

بازیکنان با انگیزه بالا و انرژی مثبت، تمرینات خود را با جدیت دنبال کردند و تمام تلاش خود را برای آماده‌سازی هرچه بهتر به کار گرفتند.

دیدار ایران و پاناما فردا چهارشنبه ۵ آذر ماه از ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳ به وقت تهران برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات