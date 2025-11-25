جام جهانی فوتسال بانوان؛
تمرینات فشرده، انگیزه بالا؛ ایران آماده رقابت برابر پاناما
تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز تمرینات فشرده و تاکتیکی خود را پیش از دیدار برابر پاناما برگزار کرد تا با آمادگی کامل و روحیه بالا به میدان برود.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان فوتسال ایران عصر امروز از ساعت ۱۴.۳۰ به وقت محلی با تمرکز ویژه روی آمادهسازی جسمانی و تکنیکی، تمرینات پیش از بازی خود را پشت سر گذاشتند.
برنامه تمرین شامل گرم کردن، حفظ توپ، گلزنی در موقعیت، گلزنی با استفاده از Pivot و بازی با تمرکز بر ضربات ایستگاهی بود.
شهرزاد مظفر به همرا آمنه محمودی و نسیم السادات مهاجرانی با نظارت دقیق بر روند تمرین، نکات تاکتیکی و تکنیکی را با بازیکنان مرور کردند تا آنها با اعتماد به نفس و هماهنگی کامل وارد دیدار فردا شوند.
بازیکنان با انگیزه بالا و انرژی مثبت، تمرینات خود را با جدیت دنبال کردند و تمام تلاش خود را برای آمادهسازی هرچه بهتر به کار گرفتند.
دیدار ایران و پاناما فردا چهارشنبه ۵ آذر ماه از ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳ به وقت تهران برگزار میشود.