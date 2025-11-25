جام جهانی فوتسال بانوان؛ جلسه آنالیز دقیق بازی ایتالیا و پاناما

به گزارش ایلنا، بازیکنان با دقت تمام نکات ارائه شده را بررسی کردند و آمادگی کامل برای رقابت‌های آینده کسب کردند.

جلسه آنالیز بازی ایتالیا و پاناما با حضور کامل کادر فنی تیم ملی فوتسال برگزار شد. در این جلسه، تک‌تک حرکات و تاکتیک‌های تیم حریف بررسی شد و نقاط قوت و ضعف آن‌ها مشخص گردید.

کادر فنی به بازیکنان تاکید کرد که با دقت به جزئیات بازی توجه کنند و استراتژی‌های دفاعی و هجومی را در ذهن خود مرور کنند.

انتهای پیام/