جام جهانی فوتسال بانوان؛ جلسه آنالیز دقیق بازی ایتالیا و پاناما
کادر فنی تیم ملی فوتسال امروز بازی ایتالیا و پاناما را با دقت تحلیل کرد تا نقاط ضعف و قوت حریفان برای بازیکنان روشن شود.
به گزارش ایلنا، بازیکنان با دقت تمام نکات ارائه شده را بررسی کردند و آمادگی کامل برای رقابتهای آینده کسب کردند.
جلسه آنالیز بازی ایتالیا و پاناما با حضور کامل کادر فنی تیم ملی فوتسال برگزار شد. در این جلسه، تکتک حرکات و تاکتیکهای تیم حریف بررسی شد و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص گردید.
کادر فنی به بازیکنان تاکید کرد که با دقت به جزئیات بازی توجه کنند و استراتژیهای دفاعی و هجومی را در ذهن خود مرور کنند.