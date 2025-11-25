اتفاق عجیب: ساختمان یک فدراسیون پلمب شد!

به گزارش ایلنا، فدراسیون ژیمناستیک در ماههای اخیر درگیر ماجراهای عجیبی شده و هر روز خبر جدیدی از مسائل این فدراسیون به گوش می رسد.

بعد از اینکه مدتی قبل خبر بازداشت یکی از مسئولان این فدراسیون منتشر شد، اختلافات میان وزارت ورزش و فدراسیون هم بالا گرفت و در ماههای اخیر هیچ اعزامی هم صورت نگرفته است.

در ادامه اتفاقات اخیر، امروز خبر رسید که ساختمان فدراسیون ژیمناستیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران امروز پلمب شده. با اینکه هنوز دلیل مشخصی برای این ماجرا مشخص و اعلام نشده، اما گویا این اتفاق با هماهنگی نهادهای ذیربط صورت گرفته است.

