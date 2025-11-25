استقلال دیگر در تختی بازی نمی کنند؛ آبی ها تا پایان فصل در شهرقدس

به گزارش ایلنا، با وجود گذشت چند روز از مسابقه، آثار خستگی ناشی از بازی در زمینی که به گفته اعضای تیم «فاقد حداقل استانداردهای لازم» بوده، هنوز در بدن بازیکنان احساس می‌شود. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، نیز در گفت‌وگو با تیم پزشکی باشگاه تأکید کرده است که «شانس آوردیم در این زمین مصدوم ندادیم و بازی به خیر گذشت.» این جمله نشان می‌دهد که کادر فنی تا چه حد نگران پیامدهای احتمالی مسابقه در چنین زمینی بوده‌اند. به‌خصوص که استقلال در آستانه چند دیدار حساس قرار دارد و هرگونه مصدومیت می‌توانست برنامه‌های فنی تیم را به‌طور جدی مختل کند. بررسی‌های انجام‌ شده از سوی مربیان استقلال و حتی تصاویر ثبت ‌شده از مسابقه نشان می‌دهد که مرکز زمین تختی با پستی ‌و بلندی‌های متعدد، چاله‌ها و نقاط ناهموار همراه بوده است؛ وضعیتی که حتی اجرای ساده‌ترین کارهای فنی را برای بازیکنان دشوار می‌کرد. این موضوع باعث شده پرسش‌های جدی درباره نحوه تأیید این زمین برای برگزاری مسابقه لیگ مطرح شود.

اعضای استقلال معتقدند مشخص نیست بر اساس کدام معیار و استاندارد فنی، این ورزشگاه مجوز بازی گرفته و چرا نظارت دقیق‌تری در این خصوص انجام نشده است. در همین راستا، مربیان استقلال پس از پایان مسابقه در گفت‌وگو با مسئولان باشگاه تأکید کرده‌اند که «تحت هیچ شرایطی» حاضر به بازی دوباره در ورزشگاه تختی نخواهند شد. آنان اعلام کرده‌اند سلامت بازیکنان مهم‌ترین اولویت است و خطرات بازی در این زمین آن‌قدر زیاد است که تکرار آن قابل پذیرش نیست. با توجه به این اعتراض‌ها، کادر فنی تصمیم گرفته است که تا پایان فصل تنها در ورزشگاه شهرقدس به‌عنوان میزبان به میدان برود. گفته می‌شود این درخواست رسماً به گوش تصمیم‌گیران در سازمان لیگ و مدیران باشگاه رسیده است و استقلال انتظار دارد که برنامه‌ریزی آینده مسابقات خانگی این تیم برهمین اساس انجام شود. به‌طور کلی، اتفاقات اخیر بار دیگر بحث قدیمی استانداردسازی ورزشگاه‌ها را در فوتبال ایران زنده کرده است. استقلالی‌ها معتقدند اگر در آن دیدار بازیکنی دچار پارگی رباط صلیبی یا مصدومیت شدید می‌شد، هیچ‌کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرفت. اکنون که تیم بدون آسیب جدی از آن بازی خارج شده، کادر فنی استقلال این موضوع را «خوش‌شانسی» می‌داند؛ اما در عین حال تأکید می‌کند که چنین ریسکی دیگر هرگز قابل تکرار نیست.

