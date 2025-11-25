خبرگزاری کار ایران
مصدومیت بیفوما از ناحیه مچ پا

نگرانی هوادارن پرسپولیس در مورد ستاره خارجی
تیوی بیفوما در بازی دوستانه تیمش از ناحیه مچ پا مصدوم شده است.

به گزارش ایلنا، غیبت تیوی بیفوما در تمرینات گروهی پرسپولیس طی دو روز گذشته سؤال مهمی برای هواداران ایجاد کرده بود؛ بازیکنی که در دیدار دوستانه برابر  گل گهر سه پاس گل داد و یکی از آماده‌ترین چهره‌های تیم در خط حمله بود، ناگهان در  بازی دوستانه با پالایش نفت بندرعباس مصدوم شد و در  تصاویر تمرینات ناپدید شد و نگرانی‌ها درباره مصدومیت احتمالی او بالا گرفت.

اما حالا خود بیفوما پرده از ماجرا برداشت و دلیل دوری‌اش از تمرینات گروهی مشخص شد. مهاجم کنگویی پرسپولیس درباره شرایطش گفت: «مچ پایم در بازی دوستانه پیچید و چند روز استراحت می‌کنم. ان‌شاءالله به بازی مقابل شمس‌آذر می‌رسم.»

این توضیح بیفوما نشان می‌دهد مصدومیت او در جریان تماس‌های شدید دیدار دوستانه به وجود آمده ولی از نوع جدی نیست. به همین دلیل کادر پزشکی برای جلوگیری از تشدید آسیب، او را از تمرینات گروهی دور نگه داشته است.

بیفوما در هفته‌های اخیر با اوج‌گیری دوباره‌اش نقشی کلیدی در برنامه‌های تهاجمی اوسمار پیدا کرده بود؛ حضور همزمان او با اوستون اورونوف مقابل استقلال خوزستان یکی از بهترین نمایش‌های پرسپولیس در نیم‌فصل را رقم زد. بیفوما در دیدار دوستانه اخیر نیز در تنها نیمه‌ای که بازی کرد، روی هر سه گل تیم تأثیر مستقیم داشت و فرم فوق‌العاده‌اش امیدهای زیادی برای خط حمله پرسپولیس ایجاد کرده بود.

آسیب‌دیدگی خفیف مچ پا شاید برای بیفوما یک توقف کوتاه باشد، اما برای اوسمار مهم‌ترین نکته رسیدن او به بازی حساس هفته یازدهم برابر شمس‌آذر است. مسابقه‌ای که پیش‌زمینه‌ای برای دربی بزرگ تهران محسوب می‌شود و سرمربی پرسپولیس دوست ندارد یکی از آماده‌ترین مهاجمانش را در آن در اختیار نداشته باشد.

با اظهارات جدید بیفوما، خیال هواداران کمی راحت شده و حالا باید دید او طی روزهای آینده می‌تواند به تمرینات گروهی بازگردد یا خیر. به این ترتیب تصمیم نهایی درباره حضورش، در آخرین جلسات تمرینی پیش از بازی گرفته خواهد شد.

