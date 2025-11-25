خبرگزاری کار ایران
نوسازی پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی پس از نیم قرن

نوسازی پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی پس از نیم قرن
در ادامه بروزرسانی تابلوها و کابل‌های برق مجموعه ورزشی آزادی، دوشنبه 3 آذر 1404 پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی نوسازی شد.

به گزارش ایلنا،   در عملیات نوسازی پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی 7 تابلو کامپکت متشکل از کلیدهای دژنکتور و سکسیونر 20 کیلو وات که از تجهیزات اصلی و بنیادین در ایستگاه های برق فشار بالا می باشند، تعویض گردید.

 این تجهیزات از 56 سال قبل تا به امروز تعویض نشده بود. مجموعه ورزشی آزادی با 460 هکتار مساحت، 14 پست برق دارد که پست اصلی آن برق قسمت شمالی مجموعه، استادیوم فوتبال، استخر قهرمانی، 5 سالن، فدراسیون کشتی و هتل المپیک را تامین می‌کند.

در گام نخست بروزرسانی سیستم برق مجموعه ورزشی آزادی، با هزینه ای نزدیک به 60 میلیارد تومان حدود 5 کیلومتر از کابل‌های قدیمی،ترانس‌های پست و تجهیزات فشار قوی مجموعه تعویض گردید.

