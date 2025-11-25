به گزارش ایلنا، زمان زیادی تا جام جهانی 2026 باقی نمانده و تمام اعضای تیم ملی از کادر فنی تا بازیکنان باید همه تلاش خود برای کسب بیشترین آمادگی جهت حضور موفق در این مسابقات را به کار بگیرند. امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم بارها تاکید کرده چارچوب و خط قرمزش خود را دارد و اجازه نمی‌دهد فضای تیم از شرایط استاندارد خارج شود. با این حال، او برای نتیجه گیری بهتر، ترفندهای خاص خودش را هم دارد.

در همین باره، وقتی کار ایران در تورنمنت العین تمام شد، قلعه نویی همراه با کاروان تیم به ایران برنگشت و در ادامه هم تصویری از او با لژیونرهای شاغل در ادنوک لیگ منتشر شد. سرمربی تیم ملی می‌گوید: «در دوبی بیشتر ماندم و با بازیکنان ایرانی مقیم امارات جلسه گذاشتم و گفتم باید در جام جهانی شگفتی ساز باشیم.»

او در این باره ادامه داد: «به آنها گفتم شاید سال بعد، سال خداحافظی شما باشد. از این به بعد بیشتر از جوان‌ها بازی می‌کنید. پس شما باید هم در زمین و هم بیرون زمین مدیر و مربی باشید.»

سرمربی تیم ملی در واکنش به اظهارات بیرانوند مبنی بر اینکه آقای قلعه نویی به ما گفته شاید آخرین جام جهانی شما باشد و بازی صدِ خود را بگذارید، پاسخ داد:

«بله، واقعا همینطور است. ببینید ما باید با حفظ چارچوب از بازیکن بزرگ مشورت بگیریم. چه اشکالی دارد؟ مثلا ما یک بازی داشتیم که 0-1 بردیم و قهرمان شدیم. وقتی جلو افتادیم، مجتبی جباری را لب خط صدا کردم و نظر او را جویا شدم. از مجتبی مشورت گرفتم چون او داخل زمین بود. خود من هم تا وقتی بازی می‌کردم چون هافبک و بازیساز بودم این کارها را انجام می‌دادم.»

امیر قلعه نویی صحبتش را اینطور تکمیل کرد: «من به آنها اولتیماتوم دادم و گفتم که رصدتان می‌کنیم. خودشان هم قبول کردند. ما امیدواریم مجموعه که جمع بشود پتانسیل خیلی خوبی داشته باشیم.»

