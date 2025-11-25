خبرگزاری کار ایران
جایگاه تاریخی تراکتور در آسیا بالاتر از ابرقدرت‌ها

تراکتور طی پنج بازی یازده امتیاز در مرحله گروهی لیگ نخبگان کسب کرده و در آستانه صعودی مقتدرانه قرار دارد.

به گزارش ایلنا، هواپیمای حامل بازیکنان تراکتور زمانی به زمین ننشسته بود که سوت پایان بازی الاهلی و الشارجه خورد، زمانی که توپ در آغوش دروازه‌بان تیم اماراتی بود و او یک نفس راحت کشید و روی زمین خوابید تا  انگار پنج گل خورده از تراکتور را فراموش کند، بی آنکه بداند شاید دست سرنوشت دوباره در مرحله حذفی دو تیم را مقابل هم بگذارد. 

سپس، خبر به تبریز رسید. وقتی بازیکنان وارد سالن پرواز شدند و موبایل خود را چک کردند و متوجه شدند که امشب، شب میهمان‌هاست و شارجه هم مانند تراکتور میزبانش را یک بر صفر شکست داده. 

این به معنای آن بود که الاهلی پایین‌تر از تراکتور مانده و سرخپوشان ایران یک ماه بالاتر از قهرمان آسیا خواهند ایستاد، تراکتور ۱۱ امتیاز و الاهلی ۱۰ امتیاز. 

رتبه دوم، بهترین جایگاهی است که یک تیم ایرانی آن را در ادوار دو ساله لیگ نخبگان آسیا به دست آورده و یک دستاورد تاریخی برای تراکتور محسوب می‌شود. البته آنها باید امیدوار باشند امشب در استادیوم آل نهیان، السد هم از الوحده امتیاز بگیرد. 

اگر تراکتور امروز در جایگاه دوم بماند،  تا یکم دی ماه در این رتبه خواهد ماند و سپس سرنوشت دست خودش خواهد بود. جایی که با سه نماینده قطر دیدار می‌کند و می‌تواند با سه برد بدون توجه به نتایج سایر تیم‌ها، این جایگاه را نگه دارد. 

برنامه بازیهای سه تیم مدعی رتبه دوم را ببینید:

تراکتور (۱۱): السد (خانه)، الدحیل (خانه)، الغرافه (خارج از خانه)

الاهلی (۱۰): الشرطه (خارج از خانه)، الوحده (خارج از خانه)، شباب الاهلی (خانه)

الوحده (۱۰): السد (خانه)، الغرافه (خارج از خانه)، الاهلی (خانه)، الهلال (خارج از خانه)

نکته مهم اینکه بازیهای الاهلی و الوحده سخت‌تر از تراکتور است و آنها همچنین یک تقابل مستقیم خواهند داشت که در نهایت می‌تواند به سود نماینده ایران تمام شود.

