ترکیب احتمالی سپاهان مقابل الحسین؛ امید هنوز زنده است
سپاهان در شرایط بحرانی گلزنی و مصدومیتها، در حساسترین بازی آسیایی فصل برابر الحسین اردن برای حفظ صدرنشینی آماده میشود.
به گزارش ایلنا، سپاهان در حالی خود را برای آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الحسین اردن آماده میکند که بحران گلزنی طولانیمدت و موج بیسابقه مصدومیتها، شرایط این تیم را در حساسترین مقطع فصل پیچیده کرده است؛ دیداری که میتواند تکلیف صدرنشینی گروه C را نهایی کند.
طلاییپوشان از ساعت ۱۹:۰۰ سهشنبه، چهارم آذر، در ورزشگاه نقشجهان به مصاف نماینده اردن میروند تا پس از تکمیل دور گروهی، با ذهنی روشنتر وارد مرحله حذفی شوند. سپاهان اگرچه نسبت به هفتههای ابتدایی فصل متحول شده، اما همچنان با مشکل کمبود بازیکن در خط حمله و ضعف در خلق موقعیت روبهرو است. آمار ۱۵ گل در ۱۴ مسابقه و سهم تنها پنجگله مهاجمان، گواه همین چالش است.
مصدومیتهای پیاپی نیز دست محرم نویدکیا را بسته است؛ از کاوه رضایی و ریکاردو آلوز تا آریا شفیعدوست و حالا میلاد زکیپور. با این حال، بازگشت درخشان محمد عسکری، استحکام خط دفاع و حمایت هواداران، امید را در اردوی سپاهانیها زنده نگه داشته است.
در ادامه، ترکیب احتمالی سپاهان براساس وضعیت بازیکنان و تصمیمات تاکتیکی سرمربی این تیم بررسی میشود:
دروازهبان
نویدکیا مانند دیدارهای آسیایی گذشته، بار دیگر سیدحسین حسینی را در چارچوب قرار میدهد. سنگربانی که در دو مسابقه اخیر لیگ قهرمانان عملکرد باثباتی داشته و ادامه حضورش کاملاً طبیعی است. سیاست چرخشی بین حسینی در آسیا و اخباری در لیگ داخلی ادامه خواهد داشت.
خط دفاع
با غیبت محمدامین حزباوی، زوج احتمالی خط دفاع را محمد دانشگر در کنار گیورگی گولسیانی یا هادی محمدی تشکیل میدهند. دانشگر همچنان مهره کلیدی سیستم دفاعی است و نقش مهمی در نبردهای هوایی و شروع حملات از عقب زمین دارد.
در جناح چپ، پس از مصدومیت دوباره زکیپور، احسان حاجصفی بدون رقیب در ترکیب اصلی قرار میگیرد و ارسالها و تجربهاش میتواند نقطه قوت سپاهان باشد. آریا یوسفی نیز طبق روال مسابقات اخیر، دفاع راست تیم خواهد بود؛ بازیکنی که نفوذ، پاسهای کلیدی و توانایی خلق موقعیت او اهمیت زیادی دارد.
میانه میدان
این خط بیشترین ضرر را از مصدومیتها دیده است. امید نورافکن در نقش هافبک دفاعی مهره ثابت و تأثیرگذار خواهد بود. کمی جلوتر آرش رضاوند وظیفه طراحی حملات را بر عهده دارد و در نبود آلوز سهم بیشتری از بازیسازی میبرد.
محمدمهدی لطفی نیز به دلیل آمادگی مناسب و نبود گزینههای کافی، در پست شماره ۱۰ بازی میکند و مأموریت خلق موقعیت را دارد. عارف حاجیعیدی در صورت نیاز میتواند در نیمه دوم به زمین بیاید، هرچند هنوز به شرایط آرمانی نرسیده است.
خط حمله
با مصدومیت کاوه رضایی و عدم حضور آریا شفیعدوست، نویدکیا ناچار است نسخهای اضطراری در خط تهاجمی اجرا کند. ایوان سانچز در سمت راست وینگر بازی میکند و محمد عسکری که در هفتههای اخیر خوش درخشیده، در سمت چپ فیکس خواهد بود.
در نوک حمله، مجید علیاری انتخاب اصلی است؛ مهاجمی با توان فیزیکی بیشتر. اگر انزو کریولی به آمادگی برسد، احتمال حضور چنددقیقهای او در نیمه دوم وجود دارد تا نقش مهاجم متحرک را ایفا کند.
ترکیب احتمالی سپاهان برابر الحسین اردن:
سیدحسین حسینی، احسان حاجصفی، محمد دانشگر، گیورگی گولسیانی، آریا یوسفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، مجید علیاری و محمد عسکری.